大摩：美中動真格後 全球6-9個月陷入經濟衰退

一些華爾街頂尖經濟學家和市場分析師認為，美中貿易戰況又再次激烈起來，提高了全球經濟衰退和明年股市回跌的可能性。

摩根士丹利首席經濟學家 Chetan Ahya 表示，在美中啟動新一輪關稅後的 6 至 9 個月，全球將陷入經濟衰退。

Chetan Ahya 指出：「至少在實質市場或經濟疲軟出現之前，風險仍傾向進一步上升。貿易緊張局勢持續，加上反應性的貨幣和財政政策，意味著金融條件非線性緊縮、引發全球經濟衰退的風險很高且正在上升。」

美中來回貿易戰的發展一直是商業信心主要推手，企業高層在財報法說會上或問卷調查中均曾透露過擔憂之情，如果企業高層決定因此延後興建新工廠這一類的資本投資，以免供應鏈中斷或者遭高額關稅，那麼這種擔憂情緒就會讓衝突實質化。

繼上週五川普引發貿易緊張局勢，讓道指大跌 623 點後，週一美股又回升。川普一系列推文要求美商「立刻開始尋覓替代中國的地方」，還發問說「誰是我們最大敵人，(Fed 主席) 鮑爾還是習主席？」

美股收盤後，市場的焦慮到頂峰，因為當時川普宣布美國將回應中國的貿易報復手段，將針對價值 2500 億美元中國進口貨品的關稅自 25% 提升至 30%，另外 3000 億美元的中國貨品關稅將自 10% 提高到 15%。

Ahya 認為這種貿易報復性手段會再持續一陣子，且會進一步挫傷商業信心。

這些情緒體現在近期美國 GDP 數據中，第二季私人國內投資總額下降 5.5%，為 2015 年第四季之後最糟糕的表現，係因結構支出下降 10.6%，將整體 GDP 數據 2.1% 下拉了一個百分點。

瑞銀財富管理全球投資長 Mark Haefele 表示，全球前景惡化，足以讓投資組合發生變化。

「由於近期間，中美間的談判主導市場走勢，投資者應會面臨更高的波動性，我們認為現在要謹慎採取行動，以中和這事件的風險程度，因此我們減持一些股票來削減資產組合的風險，以降低我們對政治不確定性的曝險。」

Haefele 補充說，雖然 Fed 的行動可以將下行程度最小化，但他對 Fed 推升股市的能力已不再有信心。瑞銀反而持續建議投資者尋找信貸和外匯市場的套利機會，因為在全球央行轉向寬鬆貨幣政策之際，有利這樣的策略。

「我們繼續增持強化收入策略的風險，因為全球成長放緩之際，央行轉向寬鬆，有利這樣的策略。這包括增持歐洲投資級債券、增持美元計價的新興市場主權債券等。」Haefele 表示。

儘管整體上處於悲觀與厄運狀態，一些市場觀察者仍無視近期的波動，將焦點放在美股 2019 年令人印象深刻的漲幅。

LPL Financial 資深市場策略師 Ryan Detrick 週一表示，「沒錯，這些可怕的消息，以及一則推特發文顯然就能讓大家噁心反胃到美股大跌 3%，但從更大的角度來看，一切還是很正面。」

Detrick 指稱，8 月和 9 月是股市歷史上最動盪的月份，但從一些指標來看，今年的這兩個月似乎也不像往常那樣動盪。

「今年 S&P 指數回跌最大幅度是 7%，但平均一年回跌約莫 10%，今年迄今我們有 2 次 5% 的修正，但過往每年平均有 4 次。」

S&P 500 上週跌幅近 1.5%，他指出，自目前牛市 10 年起開展以來， S&P 500 只有一次出現連續 5 週走跌。他補充，目前上升趨勢「仍然良好。」

可以肯定的是，儘管 8 月份動盪不已，S&P 500 今年迄今漲幅仍超過 14%，即將為金融危機之後年度表現最棒的第四名。Nasdaq 綜合指數、S&P 500 指數和道指均較各自的紀錄高點百分比差一點點而已。

RBC Capital 的股票策略主管 Lori Calvasina 表示，最終美股 2019 年將如何結束，這顯然要看中美雙方會如何做，而非如何說，但股市也會因 2020 年獲利成長預期和價格水準而決定。

「如果定位、估值和貿易言論沒有隨時間改善，到 S&P 50 抵達 2725 點時，我們可以輕易看到美股自 7 月下旬高點大跌 10% 至 20% 左右。雖然我們基本情況是預期未來數月回跌約 10%，但我們也相信，主導美股的成長恐慌正快速上升中。」

Calvasina 估計 S&P 500 年底將以 2950 點作收，約較上週五收盤水準上升 3.5%。