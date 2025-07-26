Puma美國陷兩難 搶運避關稅反而庫存爆量要降價

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-26 02:00

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根據《路透》周五（25 日）報導，德國運動品牌 Puma 在美國市場陷入進退兩難：當初為了趕在關稅生效前從亞洲大量進貨，如今卻被迫降價促銷清庫存，同時還要規劃漲價來因應成本攀升。

Puma為避開關稅大量從亞洲進貨，如今庫存暴增18.3%被迫降價促銷清庫存。(圖:Reuters/TPG)

Puma 周四發出年度虧損警告，宣布將縮減採購訂單並在第四季調高價格，試圖減輕關稅重擊。該公司估算，關稅將讓年度毛利減少 8,000 萬歐元 (9,378 萬美元)，目前庫存比去年同期暴增 18.3%。

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財務長 Markus Neubrand 周五表示：「庫存過高導致我們無法以原價銷售，只能調整未來訂單配合實際需求。」

第 2 季末，Puma 庫存較去年同期暴增 18.3% 至 21.51 億歐元，主要堆積在北美市場。但諷刺的是，北美正是 Puma 表現最差的地區，銷售額重挫 9.1%。該公司預期今年全球銷售至少衰退 10%，讓庫存問題雪上加霜。

德意志銀行分析師 Adam Cochrane 指出：「提前大量進貨原本是合理策略，但在市場需求疲軟下，現在只能被迫降價出清。」

品牌動能不足

Puma 有四分之三營收仰賴批發通路，該通路第二季銷售衰退 6.3%。美國市場雖佔全球銷售約 20%，但在競爭激烈環境下品牌聲勢明顯走弱。

法蘭克福 Metzler 分析師 Felix Dennl 表示：「Puma 想在美國漲價難度很高，不僅庫存過剩，品牌影響力也在下滑。」

儘管業界龍頭 Nike(NKE-US)、Lululemon(LULU-US) 和 On 都已調漲美國售價因應成本上升，但 UBS 分析師 Robert Krankowski 警告：「關鍵是消費者能否接受漲價，畢竟疫情時期有政府補助金撐腰，現在情況大不同。」

新 CEO 面臨重整

Puma 的問題其實早在關稅風波前就浮現，重新上市的 Speedcat 運動鞋等主打商品銷售遠不如預期。

7 月 1 日接掌兵符的新執行長 Arthur Hoeld 直言，2025 年是「重整年」、2026 年是「轉型年」，要為前任 Arne Freundt 留下的爛攤子收拾殘局。