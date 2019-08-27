漲價有利提早2年返回獲利 古根漢喊買Lyft

券商 Guggenheim 認為，漲價有利共乘公司 Lyft (LYFT-US) 加速返回獲利，因此調升其評級至「買進」，目標價 60 美元，激勵 Lyft 週一股價大漲 4.3% 至 51.21 美元。

Guggenheim 分析師 Jake Fuller 和 Ali Faghri 週一報告指出，「我們均低估了上市後競爭心態轉變有多麼快速，以及定價模式的槓桿有多大。」

自從 Lyft 3 月上市以來，緊接著其最大競爭對手 Uber 也上市，投資者最擔心這兩家公司究竟能否走向獲利。 Fuller 和 Faghri 曾表示，在這樣競爭的領域中，Lyft 想要調漲費用或者降低司機工資都相當困難，但過去 2 季的定價模式令他感到訝異。

Guggenheim 認為，Uber 需要在 Uber Eats 送餐業務上獲取現金，加上 Uber 推進更多國際搭乘，這給了 Lyft 跟著漲價的好時機。

「LYFT 和 UBER 現在已經上市，且 UBER 需要靠美國搭乘服務取得利潤，以支撐他們國際化腳步和競爭激烈的送餐服務。」

Guggenheim 原本預期 Lyft 2023 年返回獲利，現在提前到 2021 年，主要是因為漲價對需求的衝擊有限。

「漲價應該會刺激採用率，提高貢獻利潤並縮小虧損，這讓關鍵指標的共識有提升的可能。」 Fuller 和 Faghri 報告指出。

Lyft 自 3 月上市以來，下跌超過 30%，而 Uber 則自 5 月上市以來下跌 25%。