道瓊震盪！鮑爾承諾維持經濟擴張 未釋出降息明確訊號 

聯準會主席鮑爾週五 (23 日) 於全球央行年會「傑克森霍爾」發表演說，他表示，全球經濟前景一直在惡化，貿易戰沒有規章手冊，承諾採取適當行動來維持經濟擴張。

聯準會主席發言前，中國政府對美方祭出新關稅報復，道瓊開盤應聲下跌逾 170 點，在鮑爾承諾維持經濟擴張後，道瓊指數一度止跌轉正，但他並未如預期給出明確的降息訊號，道瓊指數隨後又迅速轉跌逾百點。

截稿前，週五道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

聯準會主席鮑爾週五 (23 日) 發表演說稱，全球經濟前景一直在惡化。聯準會將盡其所能採取適當行動，維持經濟擴張。同時他也承認，關稅和其他因素正在導致經濟增長放緩。

鮑爾提到，美國經濟總體上繼續表現良好，未看到不可持續的借貸、金融繁榮，或在經濟大穩健期間有時發生的其他過度行為，繼續判斷整體金融穩定風險是溫和的，但仍然保持警惕。

為達到聯準會「充分就業和穩定物價」的雙重使命，鮑爾表示：「美國經濟已經接近這兩個目標… 我們現在面臨的挑戰是，採取貨幣政策來維持經濟增長，使強勁的就業市場的好處擴及更多仍然落後的人，使通膨率牢牢地控制在 2% 的目標左右。」

他還提到，全球增長前景一直在惡化，自去年年中以來，貿易政策的不確定性，似乎在全球經濟放緩以及美國製造業和資本支出疲軟方面發揮了作用。

鮑爾沒有提及殖利率曲線倒掛與經濟衰退，也並未給出降息的明確訊號。鮑爾表示，由於沒有關於因應貿易戰的規章手冊，聯準會可能不得不審視短期事態發展。

鮑爾指出：「儘管貨幣政策是一個強有力的工具，能夠支持消費者支出、企業投資和大眾信心，但它不能為國際貿易提供一個規章。不過，聯準會可以試著看清楚可能發生的事情，關注貿易發展前景，並調整政策，以促進達成聯準會的目標。」

聯準會正在尋找工具，自 10 年前美國經濟開始擴張以來，形勢發生了重大變化。鮑爾稱：「我們正在研究我們在經濟平穩與危機時期所使用的貨幣政策工具，並考慮是否應該要擴大工具。」

鮑爾坦言：「由於貨幣政策最重大影響是在不確定的一年或更長時間內才會感受到，聯準會官員必須試圖審視可能正在通過的發展，並關注那些似乎可能影響經濟前景或構成重大風險的事件。」

他補充：「將貿易政策的不確定性納入這一框架是一個新的挑戰。制定貿易政策是美國國會和政府的事，而不是聯準會份內的事。」