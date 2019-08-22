〈Fed會議紀要〉7月降息是為了重新調整 非降息循環的預設路線

台北時間週四 (22 日) 淩晨 2 時許 (即美東時間週三下午 2 時許)，美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布 7 月政策會議紀要顯示：大多數聯準會官員認為，7 月的降息是重新調整 (recalibration) 的一部分，不應視為未來進一步降息的預設路線。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票決定調降聯邦資金利率 1 碼，基準利率區間介於 2.00% - 2.25%，這是 2008 年金融海嘯以來首次降息，但聯準會並未承諾未來會進一步降息。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 7 月底的記者會中表示：「我們認為，這次降息基本上屬於貨幣政策的中期調整 (midcycle adjustment) 政策的性質，這不是一系列降息循環的開始。」7 月政策會議紀要中也呼應，政策制定者將降息此舉視為利率的中期調整。

7 月政策會議紀要寫道：「大多數與會官員認為，降息一碼是政策立場調整的一部分，或者是中期調整的一部分，以應對不斷變化的經濟狀況。」

會議紀要內容還提到：在本次會議之後對貨幣政策前景的討論中，與會者普遍傾向認為，貨幣政策將以即將發布的經濟資訊，及其對經濟前景的影響為前瞻指導，避免出現任何遵循預設路線的跡象。

許多與會者建議的許多風險的性質判定為拖累經濟，以及關於這些風險何時可能會解決並不明確，強調政策制定者需要保持靈活性並關切即將公佈的經濟數據涵義。

支持降息的官員給出三大關鍵因素，首先是經濟活動放緩，尤其是企業投資和製造業的減少；第二是為了在經濟活動放緩和貿易緊張局勢加劇之際進行風險管理；第三是考量到疲軟的通膨，該數據一直低於聯準會 2% 的目標。

會議紀要指出，有些官員考量到疲弱的通膨數據希望降息 50 個基點，同時，考慮到自 6 月會議以來風險已減少，有 2 位聯準會官員維持不升不降的意見。

最終，儘管與會官員一致認為，在會議召開前的幾天裡，經濟有所改善，但他們還是同意降息，來應對疲軟的全球經濟增長前景的影響和貿易政策的不確定性，回歸設定的 2% 通膨目標。