中國反擊! 宣布對美國750億美元產品加徵關稅

據報導，中國政府在今日 (23 日) 宣布將對價值 750 億美元的美國商品加徵 5% 至 10% 的報復性關稅。

中國國務院稅則委員會宣布，根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，將針對原產於美國的 5078 個稅目，約 750 億美元的商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅，並分別在 9 月 1 日及 12 月 15 日開始實施，以報復美國在先前對中國價值 3,000 億美元商品加徵 10% 關稅的舉措。

另一方面，在經中國國務院批准後，國務院關稅稅則委員會也決定，自 2019 年 12 月 15 日起，恢復對美國的汽車及零組件加徵 25% 關稅。

在去年底，中國國務院關稅稅則委員會宣布自 2019 年 1 月 1 日起，對美國產汽車及零組件暫停關稅加徵 3 個月。並在 2019 年 4 月 1 日宣布繼續對美國產汽車及零組件暫停關稅加徵。

然而，在今年 5 月 9 日，對中國的 2000 億美元商品加徵的關稅，由 10% 提升至 25%。在 8 月份美國政府又再度宣布對中國 3000 億美元商品加徵 10% 關稅。中方認為，美國加徵關稅的舉措導致中美貿易戰持續升級，違背兩國元首在阿根廷會晤和在大阪會晤的共識。

對此，中方表示這是針對美方單邊主義以及貿易保護主義的反制，也期望與美方回到先前會晤的共識，終止貿易摩擦，以兩國的合作、共贏打造美中經貿新秩序，完善多邊貿易體制為目標。