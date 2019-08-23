10y2y倒掛三度閃現！費城分行總裁哈克：9 月降息沒必要

全球央行年會「傑克森霍爾」週四 (22 日) 開幕，費城 Fed 分行主席哈克 (Patrick Harker) 接受媒體訪問時表示，在聯準會 (Fed) 7 月降息之後，他認為沒有必要出台額外的刺激措施，此言意味著 9 月降息機率低。

哈克表示：「我們大致處於中性，很難確切地知道中性在哪裡，但我認為我們現在大致處於中性的位置。我認為我們應該在這裡待一段時間，看看事情會如何發展。」

哈克是 2020 年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 的票委，他對 7 月降息一碼的舉措表示溫和支持，但他更傾向於觀望，然後再主張進一步降息。

哈克認為：「沒有必要進一步刺激經濟，現在不是時候… 美國勞動力市場強勁，通膨正在緩慢上升，最新美國 7 消費者物價指數 (CPI) 加速上升，是一個很好的參考。」

在哈克與其他 Fed 官員訪談消息傳出，同時，美國 8 月製造業暴冷萎縮十年首見，美國東部時間下午 4 時 05 分左右，殖利率曲線倒掛，2 年期公債殖利率為 1.614%，高於 10 年期的 1.611%。

10 年期與 2 年期美債殖利率倒掛暫現，這是不到 2 週內出現的第三次倒掛。

(圖片：翻攝 CNBC)

7 月份的政策會議上，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票決定調降聯邦資金利率 1 碼，基準利率區間介於 2.00% - 2.25%，這是 2008 年金融海嘯以來首次降息，但聯準會並未承諾未來會進一步降息。

事實上，除了哈克，今年票委的聯準會 (Fed) 堪薩斯分行總裁喬治 (Esther George) 與 Fed 波士頓分行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 也表態，7 月份的降息不是必須的，當前美國經濟不需要更低的利率。