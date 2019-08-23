中國抨擊美方祭新關稅 拿芬太尼當政治武器

針對美國政府指責中國對美方停售芬太尼力度不夠，中國國家禁毒委員會週五 (23 日) 駁斥，美方拿芬太尼當作對抗中國的政治武器，濫用責任完全在美方。

美國總統川普 8 月初推文祭出新一輪關稅，對中輸美 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，分兩批自 2019 年 9 月 1 日、12 月 15 日起實施，其中之一的理由是指責中國向美停售芬太尼力度不夠，導致美國許多民眾喪命。

針對此中國抑制芬太尼等相關產品流入美國，中國國家禁毒委員會副主任劉躍進反駁：「一些美國政客為了自己的政治需要，正在顛倒事實。」

川普政府正大力掃蕩來自中國的非法芬太尼和其相關物質流入美國。美國財政部週三 (21 日) 宣布認定三名中國公民和一家中國公司參與國際販毒活動。

劉躍進對此解釋：「中國當局在針對這起案件一直與美國當局密切合作，但三名中國公民的不當行徑是發生在中國今年四月對類鴉片止痛劑藥品強化監管之前，就當時法律很難起訴他們，美國執法部門非常清楚這一點。」

劉躍進稱：「一些美國政客拒絕面對現實，顛倒事實，導了可能不了解真相的美國人。美國的行動不具有建設性，也會損害兩國執法機關之間的良好關係。」

隨著美對中新一輪關稅即將在 9 月 1 日起實施，中國週五亦祭出反制措施，中國將對美國進口中國約 750 億美元商品，包括農產品、原油、小型飛機和汽車，加徵 10%、5% 不等的關稅，分批自 9 月 1 日 12 時 01 分、12 月 15 日 12 時 01 分起實施。

此消息傳出後，台北時間 9 點 10 分左右，投資者紛紛轉向避險資產，美股期貨下跌、標準普爾 500 指數期貨下跌 0.4% 至 2911 點，油價暴跌，西德州中級原油期貨 下跌 2.7％至每桶 53.86 美元，2 年期與 10 年期美債殖利率下挫，分別跌至 1.59% 與 1.61%。日圓和黃金等避險貨幣則受到支撐。