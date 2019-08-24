美國商會如鍋上螞蟻！敦促白宮、北京快點回到談判桌

受到週五 (23 日) 美中貿易戰衝突又再度升溫之影響，美國商會 (U.S. Chamber of Commerce) 發表聲明表示，美國企業不期待美中關係進一步惡化，希望白宮、北京雙方可以盡速回到談判桌，完成未定的貿易協議。

週五 (23 日) 美中貿易升溫，中國商務部宣布針對 750 億美元美國輸陸商品清單加徵 5% 至 10% 不等的報復性關稅，分批自 9 月 1 日、12 月 15 日實施。

美國商會副總裁 Myron Brilliant 表示，確實多年來美國商會持續敦促白宮解決美中貿易之不對等待遇，而目前美國企業確實仍然關注這些問題，但總體而言，美中 40 年的貿易關係，大抵仍是互惠互助、且富有成效。

Myron Brilliant 指出，美國企業不希望見到美中關係進一步惡化，期待白宮、北京兩國政府重新對話，並回到談判桌上，完成囊括技術移轉、智慧財產權、市場准入等問題的貿易協商。

而在美國商會發表聲明之後，事實上，美國總統川普 (Donald Trump) 並未停下反擊中國之腳步。

川普宣布，將中國目前已加徵 25% 關稅之 2500 億美元商品清單，調升關稅稅率自 25% 至 30%；同時將在 9 月 1 日上路之 3000 億美元商品清單準備加徵的 10% 稅率，也將調升至 15%。