避險基金持股部位顯示 他們並不擔心美國經濟衰退

根據高盛 (Goldman Sachs) 數據，避險基金投資者並不認為美國經濟近期將走向衰退。

高盛發布報告指出，根據 7 月初 35 家避險基金持有的 2.14 兆美元的股票部位，並發現這些基金重押周期性股票，相對於羅素 3000，他們更看好資訊科技、非必需消費品，工業和原物料產業的股票。

(圖表取自 Market Watch)

周期性股票那些在經濟快速增長，容易表現良好的股票，如果經濟放緩或市場波動加劇時，防禦性股票通常表現較佳。但基金經理人卻在減持防禦性股票，如房地產、消費必需品和公用事業。

儘管他們增持了通常也被視為防禦股的健康醫療，但高盛股票策略師 Ben Snider 認為，基金增持的理由是對民主黨正在討論的全民健保及相關立法的考量，而非看壞經濟。

其他可以體現避險基金樂觀情緒的指標，還包括槓桿率上升。Snider 指出，在 2019 年上半年的大部分時間，避險基金仍壓抑槓桿，但隨著聯準會有意降息，以及美中貿易頻頻出現關係改善的新聞，基金於 6 月底和 7 月份大幅上調風險曝險。

雖然 7 月初之後，隨著對殖利率曲線的擔憂與貿易政策緊張局勢升級的影響，基金開始削減槓桿，但槓桿率相對於過去 5 年的平均水準仍然偏高。

(圖表取自 Market Watch)

除此之外，避險基金投資組合中，仍在買進對利率敏感的成長型股票，如亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 及 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)，表明仍然相信牛市持續。

儘管他們對市場領頭羊充滿信心，但避險基金今年以來報為 9%，仍落後於標準普爾指數的逾 16%。