美股盤後 — 10y2y殖利率曲線再現倒掛 零售、科技股領漲 道瓊漲逾200點

週三 (21 日) Target 與 Lowe 等美國連鎖零售商的強勁財報提振投資者情緒，波音準備重啟交機，科技股上揚，美股四大指數全面上揚，道瓊漲逾 200 點。

週三 (21 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 240.29 點，或 0.93%，收 26202.73 點。

那斯達克指數上漲 71.65 點，或 0.90%，收 8020.21 點。

標普 500 指數上漲 23.92 點，或 0.82%，收 2924.43 點。

費城半導體指數上漲 13.82 點，或 0.92%，收 1512.72 點。

標普所有板塊全面開漲，非必需消費品、資訊科技與能源板塊漲幅最大。(圖片：Finviz)

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見，亞馬遜 (AMZN -US) 上漲 1.23%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.08%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.68%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.39%；臉書 (FB-US) 下跌 0.14%。

AMD 領漲晶片股，AMD (AMD-US) 上漲 3.19%；博通 (AVGO-US) 上漲 2.54%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.00%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.18%；賽靈思 (XLNX-US) 上漲 0.94%。

美股尾盤交易時段，10 年期與 2 年期美債殖利率倒掛暫現，抑制金融股漲幅。高盛 (GS-US) 上漲 0.35%；摩根史坦利 (MS-US) 上漲 0.10%；花旗 (C-US) 下跌 0.30%。

台股 ADR 全面開漲。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.53%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.23%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.32%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.45%；聯電 ADR (UMC-US) 持平。

焦點個股

波音公司 (BA-US) 目前正招募數百名的臨時員工，以應付在接下來可能大量出現的 737 MAX 客機交機需求，波音希望在第四季初獲得批准。其股價週三上漲 2.48% 至每股 339.99 美元。

美國連鎖零售商 Target 週三股價大飆 20.43%，受益於同店銷售額大漲 3.4%，優於預期的 2.9%；Lowe (LOW-US) 最新財報營收與獲利優於預期，其股價大漲 10.35%。

科銳 (CREE-US) 週三公布財報，由於華為禁令及 LED 市場的疲軟，將在短期內影響該公司銷售，科銳股價週三重挫 15.85%。

華爾街分析

週三 (21 日) 美國總統川普為掀起美中貿易戰的行徑辯護，他接受外媒採訪時表示：「這不是我的貿易戰，這是一場早就應該發生的貿易戰… 總有人必須這樣做。」接著他仰望天空表示：「我是被選中的人。」

由於全球增長疲弱和低通膨影響，美中貿易戰帶來的不確定性，華爾街預期聯準會 (Fed) 將在 9 月再度降息。

聯準會公布 7 月會議紀要之後，10 年期與 2 年期美債殖利率曲線倒掛再現，經濟衰退警鐘再度響起。

Heritage Capital 總裁 Paul Schatz 表示：「一場非常溫和的經濟衰退可能會在 2020 年開始，但股市還不支持這種情況，這可能會在下一次反彈中發生變化，但現在並不支持它。」

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 公布 7 月政策會議紀要顯示：大多數聯準會官員認為，7 月的降息是重新調整 (recalibration) 的一部分，不應視為未來進一步降息的預設路線。

FTSE Russell 全球市場研究董事總經理 Alec Young 表示：「在貿易緊張和全球經濟增長放緩的背景下，對聯準會出台刺激措施的希望，是股市上漲的最大推動力，因此，聯準會今天相對溫和的會議記錄與投資者的預期大致相符。」

西雅圖 DA Davidson 固定收益交易副總裁 Mary Ann Hurley 表示：「7 月份的會議紀要內容是舊聞了。聯準會主席鮑爾週五演說將比今天公布的會議紀要更加重要。」

聯準會主席鮑爾將於週五 (23 日) 於全球央行年會傑克森霍爾發表演講，市場關注鮑爾將釋出美國及全球經濟形勢哪些前瞻指引，以及是否調整先前鷹派降息措辭。

瑞銀澳洲資產管理公司固定收益主管 Anne Anderson 表示，本週是一個機會，聯準會主席可以澄清訊息，表明他們的立場一致，對經濟的走向有一個明確的看法。