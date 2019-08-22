川普：正認真考慮結束美國「出生公民權」

美國總統川普週三 (21 日) 表示，他正在「非常認真地」考慮，要結束美國境內出生的小孩自動成為美國公民的制度，儘管此一做法可能違背美國憲法。

川普在出發前往肯塔基州前，在白宮草坪對媒體表示，出生即具公民身份的制度是荒唐的，因此他非常認真在考慮這個問題。

這不是川普首度提到此一想法，他在去年 10 月也發表過類似的評論，他當時表示，他將透過行政命令，取消非美國公民和未經授權移民在美國境內所生嬰兒的公民權，不過他並未提供這樣做的時間表。

美國憲法第 14 修正案規定，不管父母是什麼移民身份，任何在美國境內出生的小孩都自動獲得公民身份。副總統彭斯去年表示，儘管如此，美國最高法院從未裁定，第 14 憲法修正案是否適用於非法居住在美國的人。

目前並沒有統計數字證明，有多少外國人特別為生小孩而前往美國。根據皮尤研究中心分析，2014 年，非法移民在美國領土生下的嬰兒數量大約 27.5 萬，占全美當年新生兒總數的 7%。

美國行政部門近幾個月一直努力推動修改移民政策，在週三川普評論後不久，國土安全部也宣布，結束一項長期存在的聯邦協議。此協議限制拘押未成年移民的時間，不過當局希望可以一直關押移民家庭，直到結案為止。