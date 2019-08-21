彭博經濟學家：基礎設施指數上升、顯示中國政策支持力度加大

彭博資訊 2019年8月21號17點0分

週三 (21 日) 彭博經濟學家萬千撰文表示，中國 7 月份基建投資獲准金額上升，與地方政府專項債發行速度加快相符，彭博經濟研究依據中國發改委數據編制的新指數捕捉到了這種成長，顯示出北京政策對實體經濟的支持力道正上升。

白：中國發改委批准的基建投資規模、藍：中國地方政府專項債、橘：中國基建投資年增率 圖片：Bloomberg

今年 1-7 月，獲中國發改委批准的基建投資金額總計人民幣為 8300 億元，年增率成長約 250%。

該指數的上升彰顯出北京政府在努力應對經濟疲軟，且工作重心從控制公共債務轉向了支持成長。

在中國基建待建項目增多之際，同時中國經濟也正在放緩，7 月份數據顯示中國經濟供需兩方面均表現疲弱，彰顯出前景正在惡化。

而中國經濟成長放緩也給勞動力市場帶來了壓力，根據調查，中國失業率從 6 月的 5.1% 上升至 7 月的 5.3%，這對以穩定就業為首要任務的北京政府來說，構成了嚴峻挑戰。

今年 1-7 月的基礎設施投資年增率增速從 1-6 月的 4.1% 放緩至 3.8%，本就龐大的投資基數和地方政府借貸受到限制是造成疲軟的主因；另一個拖累因素是，在一些中國地方官員因過度舉債而受到懲罰後，地方政府在借貸方面已變得更加自律。

展望未來，未來幾個月，隨著獲批項目付諸實施以及專項債發行加速帶來更多資金，中國基礎設施投資可能出現成長。

此前，中國政府於 6 月份調整了相關的專項債投資規定，改為允許地方政府將專項債資金，作為一些基礎設施項目的資本金，該規定一修改之後，中國 7 月份專項債發行規模即從 6 月份的人民幣 3545 億元激增至 4385 億元。

當然，有關中國基建投資的真實數據較難捕捉，故無法將彭博經濟研究依據中國發改委數據編制的新指數，來作為投資成長變化的早期指標，因基建投資往往存在波動，數據中捕捉的項目範圍很窄，而中國發改委所負責的是一定規模以上的重大政府項目，大量計畫中的其他項目並未反映在數據中，實施的各種滯後也會導致數據的波動。

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