房市潑冷水 中國人行：貸款利率降、房貸利率不降

中國人行副行長劉國強昨 (20) 日表示，LPR 新制推出後，中國房貸利率未來也將由參考基準利率變為參考 LPR，但最後的貸款利率水平要保持基本穩定。而有一點是肯定的，「房貸的利率不下降。」

圖片: 中國網

劉國強強調，房貸利率不降主要考量一是定位，「房子是用來住的、不是用來炒」的核心目標不能偏離。二是避免把房地產工具化，不把房地產當作刺激經濟的手段。

未來銀行放款要落實這樣的定位和要求，就得做到房貸增加金額不擴張、房貸利率不下降。

此外，中國人行近期開始進行個人住宅貸款利率的相關研究工作，未來會在適當時機推出個人住宅貸款利率的新政策。

業內人士指出這次中國人行「利率並軌」的改革，房貸利率由基準利率變為參考 LPR，參考的基準轉變，且為了降低企業與個人融資成本，未來指標利率必定漸漸調降。但以中國政府管控房價的決心來看，房貸利率調降暫時是無望。

由於中國政府近期針對房地產不斷祭出嚴格管制，特別在金流方面。今年以來已有不少銀行因為個人消費貸款違法進入房市而遭開罰。根據中國銀保監會公告，目前已有 30 多張針對消費性貸款業務違規的罰單，其中有 20 起左右罰單因消費性貸款資金違規流向房地產市場，罰單金額總數超過千萬人民幣。

在監管趨嚴的情況下，銀行個人消費性貸款審核正不斷緊縮，同時資料查實也為更為嚴謹，且房貸利率也出現上調。