貿易戰升溫中國經濟不妙 明年GDP保6恐無望、人民幣匯價下探7.2

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2019年8月12號21點1分

美中貿易戰升溫，美國擬於 9 月對 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，瑞銀預估，貿易戰升級恐讓中國明年 GDP 成長率降至 5.8%，保 6 希望破滅，明年人民幣兌美元匯價將貶至 7.2 元。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管首席中國經濟學家汪濤表示，若美國如期在 9 月開始對中國 3000 億美元商品加徵 10% 關稅，估算將讓中國未來 12 各月 GDP 成長率減少 30 個基本點，加上美國對華為的禁購令，將讓中國今年 GDP 成長率從 6.2% 降至 6.1%，明年恐進一步跌破 6 字頭，只剩 5.8%。

汪濤認為，美中雙方今年達成協議機率不高，甚至在明年美國總統大選前都無法達成協議，這波美中貿易戰對經濟的負面影響，可能在第 4 季開始發酵，儘管和談短期無望，但貿易戰也不至於進一步升級。

因應貿易戰對中國經濟的衝擊，汪濤分析，中國政府將擴大寬鬆力道，包括增加央行流動性、今年在調降 100 個基本點，同時擴大對於基礎建設的融資，藉此維繫經濟成長動能。

至於貿易戰是否會讓人行放手讓人民幣貶值，進而衍生出貨幣大戰，汪濤認為，人行應該會謹慎管理人民幣匯率，人民幣雖會繼續貶值，但不至於大幅貶值，預估今年底前，人民幣兌美元匯率將貶至 7.1 元、明年可能進一步下探至 7.2 元。