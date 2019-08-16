小摩：美國新一波關稅將考驗中國經濟支撐力

據報導，小摩經濟學家在週五 (16 日) 表示，美國對中國 3000 億美元商品徵收的新關稅仍然很可能會為中國帶來重大打擊，不過目前尚不清楚中方可以有多少措施來支撐該國經濟。

中美貿易戰持續延燒，摩根大通首席經濟學家兼全球經濟研究主管 Bruce Kasman 認為，儘管中國當局已採用貨幣和財政政策來限制美國加徵關稅所帶來的經濟損失，在某種程度上起了作用，但是新關稅可能造成的傷害難以預期，中方能有多少相關措施來支撐經濟也尚待觀察。

「我認為，看到中國一直在多方面前進，並為經濟帶來一些影響是令人鼓舞的。但是，我們還沒有看到最新的傷害將會走多遠。」Kasman 說道。

有部分濟學家認為，中美緊張局勢加劇，中國和歐洲經濟放緩，是近期全球經濟成長所面臨的最大風險之一。Kasman 表示，全球經濟中的這些壓力可能會蔓延到美國。「我認為美國的經濟衰退風險提高，原因在於我們今年所看到的全球經濟面臨的巨大拖累。此外，商業信心下降也與地緣政治擔憂有關，特別是貿易衝突。」Kasman 說道。

美國對境外風險的擔憂促使美聯準會在 7 月份降息，投資者也越來越關注潛在的迫在眉睫的經濟衰退議題。Kasman 則認為，未來 6 到 9 個月內全球經濟衰退的可能性達 40%。