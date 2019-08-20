〈分析〉ECB擬重啟QE 但買股票、買公債真的是好主意嗎？

周一 (19 日) 歐洲央行 (ECB) 官員 Olli Rehn 表示，歐洲需要大量的貨幣政策刺激，因歐洲通膨已創下近 3 年新低。目前市場已定價 9 月 ECB 降息 17 點的預期，投資人關注 ECB 是否將啟動 2.6 兆歐元量化寬鬆計畫 (QE)，及這次可能購買的內容。

歐洲通膨創 3 年新低 央行可能重啟 QE

歐洲公布 7 月通膨年增率降至僅僅 1%，創下 2016 年 11 月以來最低，包括能源與服務等項目，物價都出現了放緩。顯示歐洲正面臨歐債危機之後，最差的經濟寒冬。汽車產業受挫、全球貨幣戰、英國脫歐與義大利政治危機等，都帶來更多震盪風險。

歐元區通膨年增率 (來源: Trading economics)

「歐洲需要採取更多刺激措施，以確保金融環境穩定，並支持歐洲經濟與提升通膨水準。若未來中期通膨水準仍持續低於央行目標，ECB 會採取更多積極措施」Olli Rehn 強調。

2015 年 ECB 推行量化寬鬆政策，主要集中在買公債 (下圖)，公司債與其他類別的資產相對很少。目前市場推測，ECB 若再推量化寬鬆政策，可能與先前方式有些不同，股票、公司債、ABS 都可能是選項。

ECB 資產負債表 粗線: 公債 灰: 公司債 虛線:(來源: Natixis)

央行若直接買股票 恐釀另一場泡沫危機

Olli Rehn 表示，對於新的刺激措施，可能會超出市場預期，並且，不排除增加「股票」項目的購買計畫。

根據美銀與統計，自 2018 年 3 月以來，歐洲股票基金一直呈現資金外流，統計今年以來，已經損失了高達 870 億美元。

事實上，若歐洲央行真的買股票，也不是史上第一次。日本央行自 2010 年來，一直在買入 ETF，並主導整個國家的 ETF 產業。不過，目前看來對於日本經濟的刺激效果似乎有限。

Berenberg 多元資產研究與分析師 Ulrich Urbahn 認為，這項「買股政策」在日本的效果並不好，懷疑若在歐洲推行，對財富的加乘效果將非常微小。且目前多數 ECB 成員並不支持央行買股票。

Kempen Capital Management 策略長 Roelof Salomons 也認為，央行買股可能刺激股市投資者，但直接買股，並不能因此激勵企業提高資本支出，反而恐造成資產泡沫，釀成另一場危機。

央行再買公債效果有限 還恐提高道德風險

由於先前央行大買公債，加上通膨預期低落，10 年期公債利率已落入 0% 以下。

歐元區 10 年期公債利率 (來源: Natixis))

因此，Natixis 分析師指出，殖利率已創新低，若 ECB 再度購買公債，不僅效果可能不如預期，還會形成更嚴重的道德風險。根據上次 QE 的經驗，除了德國與荷蘭，其他國家都將央行買債當靠山，大舉發債。

由下圖來看，排除德國與荷蘭的其他歐盟各國，債務占 GDP 比重不僅超過 100%，甚至比 QE 之前還要更高。Natixis 分析師擔心，ECB 若再度集中買公債，等於間接鼓勵各國在超低成本下大幅舉債，恐釀成更大的歐債問題。

債務占 GDP 紫: 歐元區 灰: 歐元區排除德國與荷蘭 (來源: Natixis)

ECB 直接買私人資產 有助於借貸成本改善

央行啟動量化寬鬆政策，無非是想要刺激企業增加融資、提高投資，進一步帶動消費與通膨改善。Natixis 分析師指出，由上次 QE 的經驗來看，2016 年央行購買 MBS 的金額雖然不多，但成功帶動利差有效收斂。因此，Natixis 預期，若這輪 QE 真的實行，增加購買公司債及貸款相關的 ABS，將較能有效直接改善借貸成本，刺激企業投資意願。