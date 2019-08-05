防年輕技術人才流失 歐洲多國減免年輕人所得稅

為了防止年輕的技術人才流向西歐，中歐及東歐的部分國家提出多項激進的年輕人減稅措施，力保國家競爭實力。

波蘭本月推出新法，完全取消大約 200 萬名年輕工人的所得稅。在議會主張這項新法的總理 Mateusz Morawiecki 表示，在過去 15 年，約有 170 萬人離開本國前往西歐打拚，必須防止人才流失削弱經濟前景。

他表示，這是個巨大的損失，「好像整個華沙市已經離開了。」

依據新法，年齡在 26 歲以下，年收入低於 85528 波蘭幣 (約新台幣 68.8 萬元) 的波蘭公民，不再需要繳納所得稅。波蘭目前的平均年薪約為 6 萬波蘭幣。

克羅埃西亞也有動作，政府打算廢除 25 歲以下人口的所得稅，並將 25-30 歲的公民賦稅減半。新法預計在未來幾個月完成，並於明年 1 月 1 日正式實施。

不過分析師對一系列減稅措施是否能阻止年輕人外流，仍感到質疑。

經濟學人智庫分析師 Prianthi Roy 表示，雖然減稅措施用意良好，但它們最終並未解決人才流失的根本原因。

Roy 認為，出生率下降、年輕人移居國外的趨勢，以及政府拒絕讓移民加入勞動力市場，已經扭曲了這些國家的扶養比 (dependency ratio)，即幼年及高齡人口對青壯人口的比率。

他表示，這個問題愈來愈嚴重，開始影響財政平衡和經濟增長，他們想和西方處於平等的地位幾乎是不可能的。

據歐盟官方數據，在 2017 年，歐盟有近 1700 萬人在另一個歐盟國家工作，其中 32% 在 15-34 歲之間，德國及英國是年輕歐洲公民最多的兩個目的地，主要流出年輕人的國家是羅馬尼亞、波蘭、義大利和葡萄牙。

研究公司 Teneo Intelligence 資深副總裁 Otilia Dhand 表示，年輕人出走不僅僅是因薪資問題，他們也想出國獲取新的文化體驗，或者可能是因為他們看不到自己待在家鄉能有長遠未來。