〈分析〉耳機、鏡頭熱潮 解析TWS、光學元件產業鏈

今年全球消費電子領域發展重點在 TWS(真無線立體聲) 及光學元件的創新。以 TWS 耳機發展來看，今年出現爆發式的成長，AirPods 的出貨量持續上修，而華為 FreeBuds、三星 GalaxyBuds、小米 Air，及其他品牌、白牌無線耳機同樣呈現大幅成長。

這為 OEM/ODM 廠商、主控、類比、儲存等主要晶片廠帶來業績成長的契機。

根據市調機構 IDC 的預測，2019 年可穿戴設備市場全球出貨量可望突破 2.229 億台，若依照 7.9% 的年複合成長率來計算，2023 年市場規模將增加至 3.023 億台。而增長的主要驅動力就是智慧手錶和耳機，在 2023 年兩者的市占比重將超過 70%。

(資料來源: IDC) 可穿戴市場規模 (百萬台)

根據 Counterpoint 資料顯示，2018～2020 年全球 TWS 耳機將出現高速成長，出貨量分別達到 6500 萬台，1 億台和 1.5 億台，年複合成長率達 51.9%。預計隨著無線耳機音質及功能持續創新，未來無線耳機的滲透率有機會持續提升。

這波無線耳機「瘋潮」爆發，主要是受到 AirPods 所帶動，在推出短短一個月時間內就成為美國最受歡迎的無線耳機。根據 Slice Intelligence 提供的資料顯示，發行短短一個月已佔據 26% 的市場比重，一舉超過 Beats 和 Bose 耳機的比重。

TWS 產業鏈

TWS 的產業鏈主要包括 ODM 廠商，無線耳機的零組件廠商，其中包括主控晶片、儲存晶片、FPC、語音加速感應器、MEMS、過流保護 IC、電池等。

(資料來源: 鉅亨網彙整製表)

(資料來源: 鉅亨網彙整製表)

光學領域大改革

現今智慧手機進入存量時代，各大手機廠商都在尋找新的手機賣點以謀求差異化的競爭優勢和銷售量的突破。

隨著消費者對高品質拍照、錄影的需求日益增加，鏡頭模組的進化是智慧手機發展的必經之路。伴隨著雙鏡頭、三鏡頭滲透率的提高，市場將會開啟新的影像變革。

根據 Hypers 發布的資料顯示，2018 年雙鏡頭滲透率超過 40%，而智研諮詢預計 2020 年雙鏡頭滲透率將超過 60%。

(資料來源: 智研諮詢) 2014～2019 年全球手機鏡頭模組消費量 (億顆)

以光學感測技術來看，目前比較成熟的技術是結構光和 TOF，其中以結構光最為成熟，已經大規模應用於工業 3D 視覺，但是極易受到外界光的干擾、反應速度較慢、精度較低。

而 TOF 在這幾個方面均比結構光具有一定的優勢，因此在行動市場較具前景。

鏡頭產業鏈

3D 鏡頭產業鏈可以被分為：

上游：紅外感測器、紅外光源、光學元件、光學鏡頭以及 CMOS 圖像感測器。

中游：感測器模組、鏡頭模組、光源代工、光源檢測以及圖像演算法。

下游：終端廠商。

主要供應廠如下表：