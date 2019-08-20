【馮冠華專欄】上證的短期上升動力，應比港股為強

8 月 20 日推介 - 南方 A50 (2822)

1）上日港股市況總結：恆指週一高開高走，指數以全日低位 25995 點開出，上升 261 點，及後在上證帶動下持續造好，最多曾升 622 點，最終以 26292 點收盤，上升 558 點並錄 4 連升。成交方面，金額按日上升約 6% 至 966 億。港股通南下總成交額則下 4% 至 109 億，流向仍是淨流入，金額回落至約 31 億。滬深股通北上轉為淨流入，金額更大升至約人民幣 78 億。藍籌 46 升 4 跌。



板塊方面，升勢頗全面，以深圳概念、內房、本地地產及銀行、內銷、中資劵商、醫藥、出口、澳門博彩、手機設備及內航股表現較好。做空方面，佔大市成交回落至約 16.1%。牛熊證街貨最新比例為 47:53，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例仍為 26:74；重貨區方面，熊證上移至 26500-26549，牛證上移至 25900-25949。恆指期貨夜市收報 26131 點，下跌 30 點，低水 131 點。港股 ADR 下跌 94 點，相等於恆指 26196 點。

簡評：對筆者而言，恆指昨天的升幅，可視作超標完成。指數不但升穿 25850-25999 這大型的熊證重貨區，更升穿 26150-26199 的另一較小型的熊證區域。大升的原因，不外乎週日香港社會運動的克制，再配合上證和道指期貨大漲而來。利好的指標也有延續性，包括藍籌升多跌少、成交量有所上升，以及南下淨流入資金維持在高水平等等。



另外，A 股的上漲動力來源是融資成本下降和深圳效應，滬深股通北上資金更大幅攀升，在月㡳 MSCI 增加 A 股權重和中美貿易戰在 9 月前或有消息休魚期下，上證有空間再上行。

昨晚美股開市前，商務部正式落實延長華為的禁售令（見點 2）。雖然消息早已在週末流出，但這或表示，中方應不急於推出其對美國新關稅的反制措施，一切可能要待 9 月 1 日的實施期或下一輪的會談後才有新發展，所以在消息面上，有機會如上文提及的休魚期也。



同樣地，從本地傳媒報導，得知下一個較大型的社運活動可能要待本週五或更後，事態突然惡化的機會也甚低。雖然恆指從上週四的低位急促反彈約 1400 點，獲利盤隨時出現，但筆者仍押注指數有望上試另一熊證重貨區，即 26500-26549。考慮到上證的短期上升動力應比港股為強，今天的推介是南方 A50（2822）。

2）美國商務部長羅斯週一表示，美國政府將延長對中國通訊設備商華為「禁售令」寬限期，允許華為另外 90 天的時間，向美國供應商採購，以便為現有客戶提供服務。下一個寬限期限約為 11 月 19 日。羅斯解釋，延期是因為一些鄉村電訊企業仍倚賴華為，商務部希望給這些美國電訊企業多一點時間，以擺脫對華為的依賴。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數造好，當中道指上升 250 點或 0.96%，標指和納指則分別上升 1.21% 及 1.35%。十年期債息回升至 1.608%，美滙指數最新報 98.37，紐約期油最新報 56.17 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）： 沽空機構殺人鯨資本，昨天第二度狙擊澳優（1717）。殺人鯨資本認為，澳優的澄清公告非常糟糕，不僅沒有實質回應其指控，澳優更在澄清公告中承認，佳貝艾特嬰幼兒配方羊奶粉的乳糖實際上來自牛奶，其宣傳明顯誤導消費者。澳優昨天逆市跌 0.5%。澳優晚上再發公告，指殺人鯨資本第二份報告所作出之「推翻論述」與第一份報告之陳述相類似，均為誤導、偏頗、斷章取義、不準確及不完整，強烈否認沽空機構報告所作出之一切指控。

藥明生物（2269）如盈喜預告，截至 6 月底半年收入按年增長 52.4% 至 16 億元（人民幣，下同），純利按年大增 8 成至 4.5 億元，經調整純利按年增長 76% 至 5.2 億元，不派中期息。同系公司藥明康德（2359）半年純利卻跌 17% 至 10.6 億元，收入增長 34% 至 58.9 億元。藥明康德解釋，上半年純利下降主要因為投資標的的公允價值變動損失 5518 萬元，扣除相關因素影響，可比純利按年增長 32%。

長實集團（1113）公布，擬以每股現金代價 850 便士收購於英國倫敦交易所上市的 Greene King 集團全部已發行股本及將發行股本，總代價約 27 億英鎊（約 252 億港元）。完成後，Greene King 撤銷在英國上市地位。

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