可能重傷全球經濟和金融市場的十大灰天鵝事件

美股投資人在 8 月有很多煩惱，美中貿易爭端升級以及關鍵殖利率的短暫倒掛，導致股市出現 2019 年最糟上半月走勢。

道瓊工業平均指數本月以來走勢較上月同期下跌 3.7%，標準普爾 500 指數下跌 3.1%，納斯達克綜合指數下跌 3.4%。

但即使像美中貿易衝突這種高機率風險最受投資人矚目，也有越來越多的低機率風險，也就是所謂的「灰天鵝事件」，在第 3 季即將結束之際，單獨或聯手讓投資人感到胃痛。

1. 無協議英國脫歐：10 月 31 日是英國尋求達成協議以有序脫歐的最後期限，新首相 Boris Johnson 已經表示他願意面對無協議脫歐的後果，「無論如何，生死在此一舉」。一位保守黨國會議員甚至暗示，Johnson 可能會在 8 月 24 日之前片面宣布脫歐。

英國財政預算責任辦公室 (Office of Budget Responsibility) 在 7 月估計，無協議脫歐將使這個全球第六大經濟體陷入衰退。受全球製造業放緩影響的歐洲經濟也將承受新的貿易壁壘以及英國退出歐盟的不確定性的不利衝擊。

2. 汽車關稅：對歐洲和全球經濟構成的更大威脅可能是美歐貿易緊張局勢的顯著增加。5 月 17 日，川普政府宣布決定進口汽車和汽車零部件對美國構成國家安全風險，為來自歐盟和日本高達 1280 億美元進口汽車加徵關稅奠定基礎。

3. 歐盟與美國貿易爭端：除汽車關稅外，還有更廣泛的歐美貿易衝突迫在眉睫。歐洲在 2018 年遭到 25% 的鋼鐵和 10% 的鋁關稅打擊，歐盟以 25% 的鋼鐵關稅對其進行報復。

最新的發展是川普政府打算對歐洲航太製造商 Airbus 加徵關稅，歐洲預計將對波音公司實施報復。目前為止雖雙方彼此克制，鑑於經濟一體化程度，與歐盟貿易緊張局勢加劇的衝擊可能比中國大得多。

4. 香港抗議活動：政治騷亂在香港肆虐兩個多月，因為抗議與中國大陸的引渡協議已經轉變為更廣泛的民主運動。

由於投資人擔心香港作為全球金融中心的命運以及北京潛在的鎮壓是否會引發與西方的進一步衝突，這場衝突導致恆生指數自 5 月以來下跌 14%。

（圖: AFP）

5. 義大利預算案：儘管義大利避免未能在 2019 年將預算赤字降低到可接受的水平而受到制裁，但這個歐洲第三大經濟體與歐盟委員會的衝突可能會 2020 年激化，屆時預算赤字已經確定增加到 GDP 的 3.5%，遠高於歐盟規定的 3% 上限。

6. 伊朗衝突：今年美國和伊朗之間的一系列準軍事衝突基本上被油市和股市無視，其中包括伊朗和美國軍方彼此聲稱在荷姆茲海峽附近擊落對手無人機，寬 21 英里的荷姆茲海峽是伊朗接壤並隔開波斯灣與阿拉伯海的全球石油供應險要。

此後發生的事件是英國和伊朗油輪的互別苗頭的擄獲對方船隻，以及伊朗威脅完全關閉海峽，這將切斷全球三分之一石油運輸流量，並可能爆發的軍事衝突可能對全球經濟和市場造成影響。

7. 貨幣戰爭：由於美國相對強勁的經濟成長以及歐洲央行和日本央行的特別貨幣刺激措施，今年美股的利空一直是歷史僅見的強勢美元。

央行官員表示，貨幣刺激措施的目的是降低本國利率，而非降低貨幣貶值以促進出口，但川普總統已將這個現實擺在其攻擊的第一線，並指責貿易對手利用貨幣刺激措施降低貨幣價值。

美國政府最近將中國列為匯率操縱國，同時向聯準會施壓以降低利率，部分原因是想讓美元貶值。貨幣戰爭的升級可能進一步削弱投資人和商業信心，已經成為全球市場的重大利空。

8. 印巴衝突：自 1947 年英屬印度分裂為兩個獨立國家以來，克什米爾 (Kashmir) 地區一直是兩個核子大國之間的軍事衝突點。

印度總理 Narenda Modi 政府於 8 月初撤銷印度 Jammu 和克什米爾邦的特殊地位後，緊張局勢再次抬頭，原本這兩地擁有自治權並可制訂法律以維持其作為印度唯一穆斯林占優勢的邦。

然後，印度政府試圖通過向該地區派遣數千名士兵來鎮壓抗議活動，切斷網路、手機和固網通信，並逮捕克什米爾政客。巴基斯坦降低了與印度的外交關係並切斷了雙邊貿易，巴基斯坦總理表示他預計暴力事件會繼續發生。

9. 阿根廷：在親商總統 Mauricio Macri 在初選中以 48% 對 32% 的比率輸給中間偏左的對手 Alberto Fernandez 後，阿根廷股市週一 (12 日) 暴跌超過 37%，引發 Macri 將在 10 月輸掉大選的擔憂，讓阿根廷重回無限開支的境界，導致過去幾十年出現大量違約和通貨膨脹危機。

10. 所有其他貿易爭端：其他主要經濟體都跟進川普的作法，將貿易壁壘作為推動國外政策變革的工具。南韓和日本陷入一場貿易鬥爭，其根源在於南韓要求日本對 20 世紀上半葉殖民南韓期間犯下的暴行進行補償，繼而衍生數十年來的衝突。

全球第五大經濟體印度也和美國正在接近貿易戰，之前印度於 6 月對美國對鋼鐵和鋁的關稅進行報復，對美國 14 億美元進口商品加徵關稅。川普則對印度政府進行攻擊作為回應，並推文指出：「印度長期以來一直對美國商品課徵關稅。這不再可以接受！」