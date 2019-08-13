黑天鵝不走 年線保衛戰看國家隊！

國際政經情勢仍陸續出現「黑天鵝」，香港反送中演變成示威抗議，香港機場也因而無預警關閉，美股也隨美債殖利率挫跌軟腳，在「黑天鵝」干擾下，外資對台股持續賣超不回頭，台股短線上恐得再次面臨年線保衛戰，而國家隊將是年線保衛戰主力! 關鍵點位為 10388、10405 與 10444 點。

大盤如要延續反彈力道，再次往 10500 點以上挑戰，必須站穩 10444 點，如未能站穩 10444 點，短線反彈將告一段落。如回測 10405 點也未能挺住，年線保衛戰將再度登場，10388 點如再棄守，下方恐回測 10343 與 10303 點。如 10300 點也未能守住，則須提防續往 10262 以下尋求支撐。國家隊撐住的左腳 10180 則不宜再破。

而今明 2 天也是上市櫃公司公布第二季財報的最後期限，也將牽動個股股價走勢。但如國際情勢震盪，短線上個股表現的力道也將會被削弱，如大盤再度失守年線，投資人多單水位宜再降低，寧可等盤面回穩，多單再重新歸隊。

短線上年線保衛戰的重責大任，將落在國家隊身上，觀察的指標除電子權值股外，還包括新台幣匯率以及金融股，電子權值股必須保有輪動火種，新台幣匯率不宜走貶，金融股如能挺住，也有助於盤勢止穩。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)