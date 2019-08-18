惠譽：全球央行政策方向穩定10年後 近6個月大幅逆轉

過去 6 個月全球中央銀行貨幣政策方向的轉變，過去 10 年來從未如此戲劇化。

惠譽評級 (Fitch Ratings) 檢視中央銀行政策轉變的方向而非規模後發現，其中超過三分之一央行的貨幣政策在過去 6 個月開始放鬆。

惠譽發現，這些央行的範圍泛及美國到土耳其，只有挪威和捷克採取不同的步調：提高利率。

（圖: 惠譽）

惠譽表示，去年 12 月在其檢視的 38 家央行中，有 52% 處於貨幣政策緊縮階段，只有 3% 處於寬鬆狀態。

惠譽報告指出，「全球經濟成長前景惡化，貿易政策未來方向和影響的不確定性上升，以及全球製造業和貿易的下滑，都促成了各國央行政策方向普遍性的轉變。」

2009 年金融危機與現在之間一個不同，在於轉向更寬鬆的貨幣政策的同時並未伴隨著商品價格的任何崩潰。惠譽報告指出，另一個原因是全球經濟的惡化並沒有那麼嚴重。

報告強調，這種顯而易見的脫鉤可能與聯準會 (Fed) 在 2017 年和 2018 年實施政策正常化步驟，其產生的深刻全球影響一致，之後這些步驟隨著 Fed 在 2019 年初「轉向」回歸寬鬆政策後出現逆轉。「歐洲央行最近發出的訊號也表明，在去年 12 月宣布停止資產購買後將很快恢復寬鬆政策，這也可能對全球政策環境產生強烈影響。」

這些逐漸增溫的擔憂反映在債市的反彈中。2 年期國債殖利自去年 11 月來已下跌近 1.5 個百分點，而 10 年期國債殖利率下跌約 1.7 個百分點。