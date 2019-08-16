美股早盤 - Nvidia財報助攻！費半早盤漲逾2% 台積電ADR漲1%

週五 (16 日) 美股道瓊指數開高後小幅走低，整體延續前一個交易日的反彈格局，四大指數皆出現普漲，其中又以費半上漲逾 2% 幅度最大，主要是受到 Nvidia (NVDA-US) 於前一日美股盤後公布強勁財報所提振，Nvidia Q2 營收、每股純益 (EPS) 均超市場預期。

同時週五 (16 日) 美債殖利率出現上漲，債市避險稍稍降溫，也增添了美股的反彈情緒，然而值得注意的是，週五 (16 日) 美國密西根大學公布消費者信心指數，是遠遠低於市場預期。

美國密大公布 8 月消費者信心指數報 92.1，是大幅低於市場預期的 97.0，更遠遠低於前值數據 98.4，市場經濟學家憂慮，美國消費者信心的走軟，暗示著實體經濟的消費力道開始受到貿易戰影響。

綠：密大經濟現況指數 藍：密大消費者信心指數 紅：密大消費者預期指數 圖片：Zerohedge

截至台北時間週五 (16 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數上漲 120 點或 0.47% 至 25700.37 點

費半上漲 30.25 點或 2.10% 至 1469.54 點

台積電 ADR 上漲 1.22% 至每股 41.36 美元

十年期美債殖利率上漲 1.32% 至殖利率 1.547%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 0.09% 至每桶 54.42 美元

黃金下跌 0.41% 至每盎司 1524.9 美元

VIX 恐慌指數下跌 8.22% 至 19.44 點

美元指數上漲 0.19% 至 98.188 點

費半日線走勢圖 圖片：investing.com

而雖然美股連續出現反彈，但仍有不少華爾街分析師向市場提出警示，因考量到目前美中貿易戰仍無緩解的利多消息傳多，川普 (Donald Trump) 仍未放棄於 9 月 1 日對中國輸美 3000 億美元清單加徵 10% 關稅，這可能將繼續打擊企業的資本支出與全球經濟前景。

外匯經紀商 FXTM 資深分析師 Lukman Otunuga 即表示，由於對貿易戰與全球經濟放緩的擔憂，導致市場資金在本週瘋狂湧入債市避險，而這樣的風險趨避行為，估計仍在未來幾週內上演。

Lukman Otunuga 表示：「儘管週五 (16 日) 美債殖利率出現反彈，美股市場也在一定程度上恢復了平靜，但未來幾週內，估計市場仍然會非常警惕地盯著債券市場動向。」

重要今日關鍵經濟數據：

美國 8 月密大消費者信心指數報 92.1，市場預期為 97.0，前值為 98.4。

其他今日關鍵經濟數據：