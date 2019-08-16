李開復旗下AI 新創計劃赴美上市 估值10億美元

據《彭博社》報導，中國知名風險資本家和創新工場 (Sinovation Ventures) 創辦人李開復表示，旗下的 AI 新創公司可望在明年達到 1 億美元營收，並計畫在 2021 年赴美進行 IPO。

這家 AI 新創公司名為創新奇智 (AInnovation)，成立於 2018 年 3 月，致力於為零售、製造和金融等產業開發人工智慧產品。該公司客戶包括氏公司 (Mars)、嘉士伯、雀巢、富士康、中國光大銀行以及中國郵政儲蓄銀行等。

創新奇智執行長徐輝 (Hocking Xu) 曾是 IBM 和 SAP SE 的資深主管。如今他已經聘請了不少曾在傳統企業任職的員工，以了解如何在運營中帶入 AI 技術。李開復表示，創新奇智有望在成立後的兩年內創造 1 億美元的營收，對於相關領域的新創業公司來說，可說是成長最快的。

「我們所採取的方法是，聘用最優秀的商業人士，並瞄準在最需要人工智慧的產業。」李開復說道。

對於零售公司而言，創新奇智銷售的產品包括智慧自動販賣機，具有人臉辨識功能，還有一個軟體可通過圖像辨識來監控零售貨架。此外，該公司也創造了電腦視覺技術，可以為製造商檢測生產線上的缺陷，也為金融公司提供軟體和自然語言處理技術。

「在人工智能方面，我們仍處於商業化的早期階段。」李開復說道。「我們仍然處於相當於早期的網路入口網站階段，當時每個人都使用雅虎，甚至沒有谷歌、亞馬遜或臉書。」

報導指出，隨著貿易緊張局勢升級和經濟成長放緩，有不少中國的風險投資急劇下滑。與去年同期相比，中國第二季的投資總額下跌 77% 至 94 億美元。

李開復表示：「在經濟放緩的情況下，一切都在放緩，包括風險投資。肯定會有一翻震盪。積極的一面是，如果經濟面臨挑戰，公司估值下降，那我們買入的好時機。」

創新奇智是首批在美國開展業務的中國風險投資公司之一，不過隨著貿易戰和川普政府對外國投資的審查漸趨嚴格，該公司縮減了在美的投資規模，不再在美國設立辦事處。「在美國的投資一直是該公司整體投資的一小部分。」李開復說道。