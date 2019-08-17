因品質不佳問題 德商退訂85輛特斯拉Model 3

鉅亨網新聞中心 2019年8月17號4點13分

德國汽車租賃公司 Nextmove 週五 (16 日) 宣布退訂 85 輛特斯拉 (TSLA-US) 的 Model 3 系列車款，Nextmove 表示，Model 3 存在著「品質不良」的嚴重問題，Nextmove 退訂之訂單價值達 554 萬美元。

Nextmove 表示，該公司是在 2018 年向特斯拉訂購了 100 輛 Model 3，而其中的 15 輛已在今年春季時交車，但 Nextmove 發現，這交車的 15 輛 Model 3 有著品質不良的問題，如塗漆問題、線路故障、儀錶板有刮痕、車燈內有霧氣等不良狀況。

圖片：AFP

Nextmove 指出，該公司持續有與特斯拉進行溝通，以協調解決這些品質不良的車輛，但由於一直未能與特斯拉達成共識，故只好取消剩餘的 85 輛 Model 3 訂單。

而特斯拉週五 (16 日) 也有針對 Nextmove 的聲明回應，特斯拉表示，公司所製造的電動車輛良率品質已達到歷史最高，並且根據特斯拉內部資料顯示，特斯拉出貨至德國或是全球其他地區，皆無出現特殊的品質不佳狀況。

特斯拉強調，雖有很小的機會，車輛可能在運送的過程中出一點問題，但這也不是很常見的案例。