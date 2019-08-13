根據美國調查機構 Descartes Datamyne 所發表的數據結果顯示，中國 2019 年 7 月，經由船運方式送往美國的貨櫃量，較去年同期減少 2.2% 至 91 萬 6910 只 (以 20 呎標準貨櫃作為計算單位)。連續第 6 個月，少於去年同期。

不過在越南的出口情況方面，自該國載往美國的貨櫃，則較去年大幅增加了 37.3%，數量達 10 萬 650 只。在美中貿易戰升溫的背景下，出口據點轉移到東南亞國家的傾向，也愈來愈明顯。

美國政府自今年 5 月 10 日起，針對中國採取了第三波的關稅制裁行動。中國所生產的家具等，價值 2000 億美元的商品，遭加徵進口關稅。稅率由原本的 10%，一口氣提高到 25%。

美國 6 月份來自中國的貨櫃數量，也因而較去年同期減少了 10.9%。而在 7 月份的減少幅度雖稍微和緩，但仍遜於去年同期。

中國輸美貨櫃量下滑、東南亞出現取代中國跡象。(圖片：AFP)

美國總統川普，於日前表示自 9 月起，將向中國發動第四波的關稅制裁措施。也由於這項消息，可能造成中國的出口量出現短暫回溫現象。有亞洲的船運公司表示「本週從中國出港的船隻，普遍出現空間不足的現象」。但也有海運公司表示「以接近年底旺季的情況來看，目前貨運量屬於穩定狀態」。

7 月從亞洲運往美國的貨櫃總量，增加了 3.2% 至 152 萬 9701 只。從泰國出港的貨櫃量增加 26.4%，從新加坡出港的貨櫃量增加 22.2%。

由於近年來中國勞工薪資上漲，造成企業們陸續將生產據點轉往東南亞。在美中貿易戰升溫影響下，也勢必會加速轉移的腳步。