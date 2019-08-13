全力阻升瑞郎！央行出手干預了 9月恐加碼降息

受到全球風險波動加大，資金紛紛轉進避險資產，瑞士法郎兌歐元強升至兩年半新高。瑞士央行 (Swiss National Bank) 表示，若必要時將出手，採取措施防止匯價升至影響經濟的嚴重水準。市場預期，下個月可能有降息機會。

目前瑞士央行已連續四年，維持存款利率在 -0.75%，勘稱已開發國家中最低水平。然而，超低利率仍難以阻擋匯價升值，其中兌歐元狂升至 2 年半新高，EUR/CHF 已衝破 1.09，直逼 1.086，讓央行頭疼。

EUR/CHF (來源: Bloomberg)

在貨幣強升後，央行似乎一直在拋售瑞郎進行干預。來自瑞士央行的數據顯示，即期存款 (sight deposits) 增加了 28 億瑞郎 (約 28.7 億美元) 至 5860 億瑞郎，增幅創下兩年來最高。

每周即期存款變化 (來源: Bloomberg)

瑞士央行行長 Thomas Jordan 表示，如果經濟持續惡化，央行仍有寬鬆的空間，包括調降利率與進場穩定匯率。他也強調，在必要時，將會採舉劇烈的行動。

2015 年受到市場大幅波動後，瑞士銀行取消了歐元兌瑞郎的 1.20 匯率下限。如今，歐元兌瑞郎突破 1.10，瑞士央行已出手干預，這或許成為瑞士央行的新底線。

根據彭博社對 17 位分析師調查，瑞士信貸 (UBS Group AG)、Raiffeisen Schweiz 、Bank J. Safra Sarasin 等金融機構預期，瑞士央行可能將在 9 月降息一碼，惟其他分析師仍預期央行將維持利率不變。

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