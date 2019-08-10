川金會將登場? 川普：收到金正恩「一封非常漂亮的信」

美國總統川普週五 (9 日) 表示，他收到來自北韓領導人金正恩「一封非常漂亮的信」，並且補充說道美國與北韓很快會針對「無核化」進行會晤，對核協議談盤的前景表示樂觀。

「我想我們還會再舉行一次會議」，川普告訴記者，金正恩整整寫了「一封整整三頁，非常漂亮的信函」。

川普與金正恩自 6 月 30 日會談以來，雙方核協議談判進入停滯期，據白宮消息人士透露，美國與北韓很快會針對「無核化」進行會晤。

去年在新加坡首次舉行相當具歷史意義的「川金會」上，金正恩與川普互相達成共識，確立了北韓同意中止核測試與洲際彈道飛彈測試，同時美軍願意終止每年定期與南韓軍演。

然而近期，北韓不斷試射飛彈，在過去短短 17 天以來出現 5 次飛彈試射，不過川普卻在推特上表示，金正恩沒有違反協議，並於週五 (9 日) 再度聲明，北韓並沒有核武測試，目前發射的都是短程飛彈，而非洲際彈道飛彈。

白宮知情人士透露，預計川金會談將在 7 月中旬開始，而白宮官員拒絕透露金正恩信中的內容。

目前還不清楚美國與北韓何時會舉行另一次會議，北韓在無核化方面並沒有任何進展跡象。

川普在週五 (9 日) 時還呼籲南韓應該和日本解決貿易問題，認為南韓應該要和日本互為盟友，他表示日韓關係受損，也連帶影響美日韓安保合作關係。

南韓政府近日因為日本貿易管制問題，表示拒絕續簽共享軍事機密的《日韓軍事情報包括保護協定》(GSOMIA)，南韓是否續簽已引起美國的關注。