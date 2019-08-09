央行總裁楊金龍拿下首次A級評等 今日加班緊盯國際金融

環球金融雜誌 (Global Finance) 最新公布 2019 年全球主要國家央行總裁評比，台灣央行總裁楊金龍第一次受評即拿下最高評等「A」級，優於美國聯準會主席鮑爾和歐洲央行總裁德拉吉的「A-」，也是亞洲區中，與澳大利亞、南韓並列唯三獲得 A 級評等的央行。

即便因颱風休市一天，楊金龍今日仍到央行加班，楊金龍表示，這次獲得 A 級評等，是央行同仁共同努力的成果，未來還有進步空間，要繼續加油。.

央行進一步說明，雖部分縣市停班課，銀行業暫停營業、台北外匯市場休市，但因國際金融市場持續營業，央行相關主管和交易員今日仍到行上班，一方面從事國際金融交易，一方面也主動與銀行聯繫，以維持各銀行外幣資金的正常運作。

今年環球金融雜誌央行總裁評比結果中，共有 10 位央行總裁奪下 A 級，除了楊金龍外，還有南韓、澳大利亞、俄羅斯和冰島等國的央行總裁拿下最高評等。

而鮑爾和德拉吉，以及英國央行總裁卡尼則拿下 A-，至於中國人行行長易綱僅拿下 C，日本央行行長黑田東彥也僅拿到 B。

環球金融雜誌今年對 94 個主要國家央行總裁，進行貨幣政策表現評比，評分標準為 A 到 F，評比標準包括通貨膨脹控制、經濟成長、貨幣穩定和利率管理等。