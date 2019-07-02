〈楊金龍開講〉憂資金回流炒房炒股 對雙率有挑戰

台灣央行總裁楊金龍今 (2) 日指出，資金回台是機會也是風險，若資金大舉回流沒有妥善運用，恐進一步壓低國內利率水準，甚至流向房市或金融性操作，不利金融穩定，同時，台幣也會因資金大量匯回，面臨升值壓力。

楊金龍指出，全球金融危機壓低利率水準，不過，我國利率水準和主要國家相比，仍屬適中，若台商資金大量回流，且未用於實質投資而停泊於國內金融市場，恐進一步壓低國內利率。

此外，資金匯回若大量且集中兌換為台幣，台幣將面臨升值壓力，楊金龍說，使目前台灣外匯市場主要參與者已是「跨境資本交易者」，光是去年跨境資本交易幾乎是商品貿易收支金額的 10 倍。

言下之意，楊金龍憂心資金回台炒房炒股，他建議，在國內投資成長動能長期偏弱下，此時應把握台商回台投資和外資來台投資的契機，將資金導入前瞻性投資，包括強化網路、AI、5G、物聯網 (IoTs)、金融科技等建設，或是引導資金投入於銀髮或長期照護等具有長期未來性的產業。

另外，楊金龍說明，目前全球經貿環境產生兩大轉變，一方面是美中貿易戰造成的全球經貿局勢轉變，另一方面是全球興起反避稅風潮，這二個面向成功帶動台商回台投資和海外資金匯回浪潮。

可看到去年台灣國內生產比達 47.9%，創 5 年來新高，且是 2015 年以來首次超過在中國生產比 46.7%，顯示美中貿易戰使部分台商將生產線移回國內生產。

隨著各界多預期短期內美中貿易衝突不易獲得徹底解決，未來供應鏈可能持續分流，楊金龍認為，研發和高階製造業者有望移往人力素質高且無資安疑慮的台灣、日本、南韓和美國等地，若能帶動大量台商回台投資，對台灣經濟將帶來正面助益。