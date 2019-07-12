〈楊金龍開講〉貨幣政策面臨4大挑戰 寬鬆效果恐已「瀕臨極限」

台灣央行總裁楊金龍今 (12) 日指出，2008 年金融危機以來，全球經濟出現長期停滯的現象，有效需求不足，再加上主要經濟體央行陸續實施非傳統的量化寬鬆貨幣政策，造成全球普遍面臨低利率問題，寬鬆性貨幣政策激勵經濟成長的效果「恐已瀕臨極限」，他也提出，貨幣政策正面臨四大挑戰。

楊金龍指出當代貨幣政策面臨四大挑戰，第一，貨幣政策模型設定仰賴失業率、通膨率等重要指標，但近年來研究發現，失業率和通膨率間的抵換關係弱化，加上經濟和市場結構的快速變動，越來越難掌握或選取適切的貨幣政策指標。

第二，人口結構老化，而年長者通常握有更多資產或常為債權人，借款需求較少，對利率高低和信用鬆緊較不敏感，減弱利率、信用等貨幣政策主要傳遞管道的重要性，影響貨幣政策的效力。

第三，大企業的市場力量增加，影響商品和服務的訂價與通膨趨勢，加上網路零售的競爭，價格調整頻率增加，挑戰主流經濟學派在價格僵固性的假設前提、以及短期貨幣政策具有實質效果等理論，也增加了央行決策的困難度。

第四，非銀行金融、虛擬通貨、P2P 借貸和群眾募資等新型金融蓬勃發展，民間的融資來源不再侷限於傳統的銀行放款，影響傳統銀行在金融體系所扮演的角色，進一步使央行對貨幣供給、利率及通膨率的控制能力下滑，除了影響貨幣政策的傳遞管道，並造成金融主管機關監理難題，影響金融穩定。

楊金龍直言，全球普遍面臨低利率問題，限縮央行因應經濟下行的能力，寬鬆性貨幣政策激勵經濟成長的效果，可能已瀕臨極限。