紐西蘭Q2失業率3.9%降至11年新低 利率決議有變數？

紐西蘭央行 (RBNZ) 預計本周三 (7 日) 進行利率決議。紐西蘭統計局今 (6 日) 公布數據顯示，第 2 季失業率降至 11 年新低，平均工資也在基本薪資提升後大幅上漲。不過，部分經濟學家認為，該項數據不會影響 RBNZ 調降官方現金利率的決定。

紐西蘭失業率自前 3 個月的 4.2% 降至 3.9%，不僅遠低於經濟學家預估的 4.3%，更創下 2008 年中期以來的最低水平。此外，雇用率較前一季增長 0.8%，非政府工資也增長 0.8%，為十多年來最高水平。

(圖：Stats NZ)

紐西蘭央行 (RBNZ) 預計本周三針對利率進行決議，在國內經濟降溫及全球央行普遍降息的背景下，這項統計數據將作為該行執行決議的關鍵數據。不過，部分經濟學家認為，就業市場趨緊的跡象不太可能阻止 RBNZ 調降官方現金利率 (Official Cash Rate, OCR) 至 1.25%。

紐西蘭新太平洋銀行 (Westpac bank) 高級經濟學家 Michael Gordon 表示，此項數據不會影響 RBNZ 決定明天的 OCR，對於降息有一定程度的保證。不過，他認為強勁的就業報告降低了 RBNZ 在 9 月執行再一次降息的可能性。

紐西蘭的經濟受到商業和消費者信心下滑，影響市場雇用和支出情況，導致經濟持續放緩。經濟學家此前預估，在前三個月出現下滑後，第 2 季的就業情況僅略微反彈，企業雇用意願以及就業廣告指標皆顯示年度就業增長放緩。

不過，與經濟學家估計相反，紐西蘭就業人數較去年同期成長 1.7%，高於經濟學家估計的 1.2%，勞動參與率也趨於穩定，達到 70.4%。

澳盛銀行紐西蘭分行 (ANZ Bank New Zealand) 首席經濟學家 Sharon Zollner 表示，RBNZ 可能將重點放在未來的就業趨勢上。她認為，目前就業市場成長仍落後於經濟活動周期，沒有任何跡象顯示國內經濟將大幅回升，預計失業率會在明年上升，就業市場前景令人擔憂。該行預計今年將再降息三次。

儘管許多產業出現失業率下降與技能短缺，紐西蘭的薪資膨脹仍相當溫和。 Zollner 表示，目前為止，就業市場趨緊已導致薪資膨脹率逐漸提升，但薪資膨脹的速度仍非常緩慢，該行會持續與企業共同應對成本壓力問題。

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