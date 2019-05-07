紐西蘭央行降息搭弓上箭 利率將降至歷史新低

隨著經濟降溫和通膨進一步低於目標，市場預期紐西蘭央行在周三召開的貨幣決策會議中可能決議降息，利率將降至歷史新低。

紐西蘭央行總裁歐爾 (Adrian Orr) 3 月意外發出準備降息的言論，主要經濟數據的表現弱於預期，為央行周三降息提供背景條件，如果降息，紐西蘭將是發達國家中此波率先採行寬鬆政策的國家之一，將使紐幣的跌勢更加形成壓力。

奧克蘭西太平洋銀行（Westpac Banking Corp.）首席紐西蘭經濟學家 Dominick Stephens 認為，紐西蘭央行很有可能調降官方現金利率 (OCR)，「這是一個令人討厭的決定」，央行過去一直依賴著經濟成長會大幅回升的想法，通膨率可以回升 2％，但目前為止，事與願違，我覺得他們已經沒有耐心了。

新西蘭明天將宣布利率決議，並公布完整的貨幣政策聲明，對通膨、經濟成長和 OCR 進行新的預測，增長和 OCR 進行新的預測。而澳洲央行則在今天就做出利率決策決議是否降息。

在經濟成長放緩和通膨未如預期的壓力下，紐西蘭央行周三宣布降息的機率升高。(來源：Bloomberg)

紐西蘭的經濟成長已經降溫，去年的經濟成長率從 2017 年的 3.4％放緩至 2.3％，近期中美貿易戰可能損害全球經濟成長的擔憂再起，使得紐西蘭經濟前景再次蒙上陰影。

最近幾周，有兩項經濟數據提高了紐西蘭央行降息的機率，一是第一季通膨率下降至 1.5%，二是招聘人數意外下降，紐西蘭央行今天則表示，第二季通膨率預期將在目標 2% 附近持穩。

紐西蘭銀行（Bank of New Zealand）經濟學家 Stephen Toplis 則表示，最新經濟數據無法確保紐西蘭央行必然降息，沒有跡象顯示經濟即將曇花一現，目前的利率已經非常具有刺激性，如果一定要降息，要等到八月才會更明智。