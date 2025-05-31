川普裁員請求被法院駁回！美國政府重組、DOGE計劃受阻

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-31 20:50

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美國聯邦第九巡回上訴法院於美國時間 30 日駁回了川普政府請求，拒絕暫停下級法院禁止大規模聯邦雇員裁員及政府重組計劃的裁決。

此判決代表，川普政府暫時無法推進數萬聯邦工作崗位的裁減與政府機構關閉計劃，對川普政府的行政命令形成重大法律阻力。

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根據聯邦地方法官 Susan Illston 簽發的臨時限制令，川普政府被禁止依照今年 2 月行政命令，執行大規模聯邦雇員裁員及機構重組計劃。

DOGE 裁員也受阻。(圖：Shutterstock)

此外，法官也裁定，暫停美國「政府效率部」（DOGE）依據該行政命令及相關指令所作出的裁員或項目削減決定。

此禁令有效期為兩週，禁止政府批准裁員或撤銷聯邦部門，保護聯邦雇員權益與公共服務穩定。

此臨時限制令是由聯邦雇員工會、地方政府及依賴聯邦服務的多個組織聯合提出。他們指出川普政府的裁員行動已超越法律授權範圍，可能嚴重影響產業鏈運作和公共服務品質，引發法律與社會爭議。

此前，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於 5 月 29 日向國會提交國務院重組通知。根據這份通知，美國國務院將有 300 多個辦公室被精簡、合併或撤銷。