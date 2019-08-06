彭博專欄：川普聲東擊西 瞄著中國打的卻是Fed

【彭博】-- 距離聯儲會下次政策會議還有五周時間，美國總統川普就已經在大肆兜售經濟衰退論了，目的就是要讓聯儲會下調利率。對於川普近來的一言一行，市場不應太過當真。

在川普發推抨擊中國任由人民幣破 7 後，美國財政部緊跟著正式將中國貼上了貨幣操縱國標籤，這樣的事自 1998 年以來尚屬首次。這一決定作出後，標普 500 期指一度下跌 1.9%，現貨指數則在常規交易中以下跌 3% 報收。

不難理解川普何以會感到窩心。自 5 月末在貨幣操縱國問題上放了中國一馬以來，人民幣已經貶值 2.2%，在所有被列入觀察名單的國家的貨幣中貶幅最大。但是就連川普自己肯定也心知肚明，貨幣操縱國這一帶有政治味道的標籤只不過是虛張聲勢而已，起不到什麼實質性的作用。

財政部長姆努欽所能做的，也就是與國際貨幣基金組織 (IMF) 攜手，努力消除「中國最新舉動給其自身帶來的不公平競爭優勢。」川普已經對中國輸美產品加征了關稅。

IMF 不會有採取行動的熱情。根據該組織 7 月發布的最新報告，人民幣總體而言價值公允。同一份報告倒是發現，美元在二十多種納入考量的貨幣中確實估值最高。美國真要想尋找貨幣操縱國的話，姆努欽不妨好好看看新加坡。

（Shuli Ren 是彭博專欄作者，重點關注亞洲市場。本專欄並不代表彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。）