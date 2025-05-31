中國汽車價格戰引熱議：中汽協與工信部攜手反對 車圈積極響應

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-31 22:01

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近期，中國汽車市場掀起新一波價格戰，引發業界與社會高度關注。中國汽車工業協會（中汽協）與工業和信息化部（工信部）相繼表態，呼籲車企停止無序競爭，推動產業向「技術升級」與「高品質發展」轉型。

中汽協發表《關於維護公平競爭秩序，促進行業健康發展的倡議》，直指近期汽車市場的激烈價格戰造成行業利潤下滑，影響企業正常經營，甚至威脅供應鏈與產業鏈安全。

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中汽協指出，「自 5 月 23 日以來，某車企率先發動大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一輪『價格戰』恐慌。無序『價格戰』加劇惡性競爭，將進一步擠壓企業利潤空間，進而影響產品品質與售後服務保障，不僅阻礙產業自身健康發展，也將危害消費者權益，並帶來安全隱患。」

工信部也隨即響應中汽協倡議，表示將強化對汽車行業「內卷式競爭」的整治，包括：

優化產業結構

加強產品抽查與品質監管

配合開展反不正當競爭執法，採取必要監管

工信部強調，應鼓勵企業透過技術創新與管理升級來降本增效，而非以犧牲品質與消費者權益來換取短期市場。

該部門負責人警告，「價格戰沒有贏家，更沒有未來，唯有堅守創新與品質，方能實現長遠成長。」

車企領袖集體響應：價值戰、技術戰才是正道

廣汽集團副總經理閤先慶強調，「一分錢一分貨」是市場鐵律，並堅持打「價值戰」，稱企業應以技術與品質為本，為消費者創造超越價格的價值。

蔚來創辦人李斌表示，「我們現在肯定不希望卷價格，我們卷技術，也卷服務。」李斌表示，在產品方面，今年蔚來共有 9 款新車上市；在服務方面，蔚來在全國已經建了 3300 餘座換電站、2 萬多根充電樁。

長安汽車副總裁鄧承浩指出，「卷技術、卷體驗，是下一步更重要的工作」。深藍汽車已售出近 50 萬輛新能源車，未來目標是年銷 200 萬輛。

小鵬汽車董事長何小鵬則表示，「我期待在中國汽車企業裡，卷服務、卷科技、卷高度、卷品質，一起攜手走向全球。」他透露，今年一季度，小鵬汽車是中國國內造車新勢力的第一名，也是海外新勢力銷售冠軍，比去年同期上漲 370%。

華為智慧汽車 BU CEO 靳玉志指出在合作中把更好的產品融合，給用戶更好的體驗和價值，不要卷價格，而是卷價值。他表示，華為在汽車智慧化研發投入每年超百億元，基礎科研投入累計已超 1800 億元，是華為的核心技術突破，並不斷提升競爭力的原因。

比亞迪打響價格戰第一槍

儘管中汽協在《倡議》中並未「點名」具體企業，但這新一輪「價格戰」參與者包括了多家自主及合資車企，而最先打第一槍的則是比亞迪。

5 月 23 日，比亞迪率先宣布 22 款車型降價，海洋網和王朝網推出「限時一口價」活動，降價幅度最大的海豹 07 DM-i 智駕版價格低至 10.28 萬元，相較於官方定價下降 5.3 萬元。

隨後，零跑 C11 和 C16 兩款車型宣布限時降價，C16 直降 4.4 萬元；吉利宣布多款車型降價，吉利星願限時補貼價 5.98 萬元起，相比 6.88 萬元的指導價優惠 9000 元；上汽通用旗下別克品牌昂科威、別克君越推出「一口價」政策；奇瑞也宣布旗下四大品牌、超 30 款車型限時降價，部分車型降至 5 萬元以下。

在此情況發生後，長城汽車董事長魏建軍就批評部分車企為壓低成本，不惜壓榨供應商、犧牲品質。他指出，有些廠商在車輛安全與壽命上「偷工減料」，最終只會導致消費者信任崩潰，陷入「低品質陷阱」。