Fed官員罕見表態關注美股下挫 市場瘋狂對賭降息兩碼

受到美中貿易戰升級，美股迎來黑色星期一，道瓊創下 2019 最糟糕的一日。兩位聯準會 (Fed) 官員周一 (5 日) 罕見對股市變化發表言論，表示正在密切關注股市的變化。

聯準會理事也是金融穩定委員會主席的 Lael Brainard，週一針對美股重挫表示，「我當然正在密切觀察局勢的發展，並且監控這些對於經濟前景的影響」。

就算是股票市場出現大幅的變化，聯準會通常都會避免過度看重單日的波動。惟當股市連續出現下跌時，將可能影響到未來企業與家庭。

「我和其他官員都有責任，維持經濟的持續擴張，如果未來有需要，將持續支持降息」。Lael Brainard 表示。

Lael Brainard 在 7 月貨幣會議時，投下贊成降息的一票。

堪薩斯城聯邦儲備銀行行長 Esther George，周一也發表談話。他認為股市表現需要觀察一段時間，才能釐清問題做出才會最佳的決策。

Esther George 向來是聯準會最鷹派的官員，過去 7 年主張聯準會應該升息，在 7 月貨幣會議時，對降息投下反對票。

不過上周五 Esther George 似乎鷹派態度放軟。他表示，若接下來公布的經濟數據，顯示經濟更加疲弱，「我會準備好調整利率政策」。

在最新美中貿易戰火之下，市場已不只期待聯準會 9 月再度降息，且瘋狂對賭降息幅度可能擴大到兩碼。最新 FedWatch 顯示，9 月 18 日聯準會，降息 2 碼的機率，由 1.5% 暴升至 44.2%，降息一碼的機率，則降至 55.8%。維持利率不變的機率，完全沒有。