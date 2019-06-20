紐西蘭GDP成長未見起色 RBNZ恐降息

紐西蘭第一季度經濟成長指數持續落在五年來最低位，為紐西蘭央行 (RBNZ) 開啟再次降息的可能。

根據紐西蘭統計局 (Stats NZ.) 數據顯示，由於服務業日漸疲軟，建築業興起。紐西蘭國內 GDP 較去年同期增長 0.6，符合分析師預期，GDP 年增 2.5%，較分析師預期的 2.4% 高，年增速度快於預期，但仍居於五年來低位。

紐西蘭年度 GDP 成長略高於經濟學家預期後，紐元兌美元上漲 0.6%。不過，交易商認為 8 月份降息的可能性為 84%。

紐西蘭 GDP 為自 2013 年來增幅漸弱 (圖片: 彭博)

紐西蘭央行在今年 5 月份時將利率降至紀錄新低的 1.5%，以期降息能推動經濟發展，並有助於將通膨率恢復到目標 2%，同時確保不會動搖就業成長。

紐西蘭央行表示，有可能再出現另一波降息，多數經濟學家也預測央行 2019 年結束前至少會再降息一次。

奧克蘭儲蓄銀行分析師 Nick Tuffley 表示：「受到強勁的建築業發展，推動漸弱的服務業」他補充道「服務業的衰弱和家庭開銷，將會是央行是否決定降息的關鍵，預計紐西蘭央行會在 8 月時再次砍現金利率」

該統計機構表示，此季度成長速度，高於紐西蘭央行在五月預期的 0.4%，受到建築業成長激勵，和非住宅建築增加，也是自 2017 年第三季度以來增長最快。

央行預計到 2019 年中期 GDP 年增速將放緩至 2%，但到 2020 年初將加速至 3% 以上。

自 2012 年以來，服務行業增長最慢，由於觀光客人數減少，房地產銷售下降導致，農林漁牧業產量下降，加工食品業上升，導致製造業增長。

自 2014 年以來，紐西蘭出口出貨量增長最多的是乳製品和肉類，人均 GDP 從第四季度開始增長 0.1%。