〈分析〉日韓貿易紛爭 電子產業鏈恐洗牌？

鉅亨網編輯江泰傑 2019年8月2號18點0分

日本今 (2) 日決定，將把南韓從出口管理的優惠待遇「白色名單」上除名。這是繼 7 月初，日本在對韓出口半導體關鍵原料實施嚴格管制後的第二波動作。

未來日本出口到南韓的貨品，除了食品與木材等品項外，日本經濟產業省幾乎可對所有的出口商品要求進行個別審查。

而韓國方面最緊張的就是半導體產業的發展，尤其三星近期不斷大動作在晶圓代工市場分食台積電訂單，並不斷對外放話其 3 奈米製程技術位居全球領導地位之際，日韓關係進一步惡化恐衝擊韓國半導體產業發展。

日本對韓出口管制的三種半導體材料均用於關鍵製程，短期無法完全找到替代方式，其中，含氟聚醯亞胺主要用於軟性 OLED 基板、光阻劑主要用於半導體製造流程中的光刻環節、高純度氟化氫主要用在半導體及面板刻蝕及清洗流程。

目前日本的這三種材料全球市占率均超過 70%，且在高階領域具壟斷性。

(資料來源: CNKI, 鉅亨網製表) 日本對韓出口管制三大材料

含氟聚醯亞胺

含氟聚醯亞胺 (FPI) 具有極佳的力學、耐熱、電氣絕緣、耐輻射、耐化學試劑及耐水解等特性。而在面板產業中，含氟聚醯亞胺是軟性 AMOLED 面板結構中，軟性基板最佳選擇。

日本高階含氟聚醯亞胺占全球 90% 以上的市占率，在加強管制下將影響韓國企業生產效率，且有斷供風險。

根據路透消息指出，韓國 2019 年 1～5 月，從日本進口的含氟聚醯亞胺占該品類進口總額 94%，日本採取出口管制措施後，韓國面板廠從日本供應商取得含氟聚醯亞胺的備貨週期將拉長，生產效率受到影響。

(資料來源: CNKI, 鉅亨網製表) 全球 PI 膜主要製造廠

(資料來源: CNKI, 鉅亨網製表) 中國 PI 膜主要製造廠

光阻劑

光阻劑在 PCB、面板、半導體製造中的光刻流程中會多次採用，是重要的上游材料之一。全球光阻劑產能前五大供應商中，有四家是日本公司，市占率達 72%。

而半導體光阻劑比重約占各類光阻劑產品的 24%，由於半導體光阻劑製造技術難度大，價值也高於其他產品。

目前半導體光刻製程中，KrF 和 ArF 製程（0.18um-65nm）的光阻劑主要被日、美企業壟斷。而前五大廠商分別為 JSR、TOK、美國 Rohm & Haas、信越化學、富士，合計市占達到 87%。

(資料來源: 鉅亨網彙整製表) 台灣、中國光阻劑廠

高純度氟化氫

高純度氟化氫是半導體蝕刻與清洗工序中必須材料。2019 年 1～5 月份韓國企業進口各品類的氟化氫總額，以國別計算，中國占 46.3%，日本 43.9%、台灣 9.7%，印度 0.1%。

若依下游應用區分，清洗占 70%，蝕刻占 30%。而日本高純度氟化氫在全球市場中佔據主導地位，Stella chemifa、Morita、大金三家日本企業合計市占率超過 93%。

日韓貿易戰下的機遇

只要日本對於出口至韓國的重要半導體原料的管制持續，韓國廠將面臨較長的備貨週期，影響整體的生產效率。在此情況下，韓廠原本的下游客戶勢必在韓國以外的區域建立穩定的第二或第三供應商作為備源。

因此美國 DRAM 業者、中國的 OLED 面板廠，將機會增加部份訂單。此外，因韓廠產能可能受到限制，但其它廠商也來不及擴廠供應的情況下，不排除部份原本產能過剩的電子零件價格跌價幅度趨緩，或甚至出現漲價的機會。

但若日韓貿易爭端升級，關鍵原物料停止供應，甚至擴大到半導體設備等關鍵原物料，韓廠在三個月後無法繼續取得足夠的原料。

在此情況下，DRAM 與 OLED 相關產品可能將因韓廠減產而出現產品價格大漲的行情，甚至 LCD 面板也會受到拉動。

其中，DRAM 方面最大受惠者則是美光；OLED 面板則是京東方、天馬；LCD 面板方面除了京東方、華星光電等陸廠外，友達 (2409.TW) 與群創 (3481.TW) 也有機會受惠；至於東芝與 Western Digital 則可望填補 Nand Flash 的缺口。