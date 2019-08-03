〈分析〉川普核准債務上限協議 對美GDP、美債將有何影響？

昨日 (2 日)，美國白宮宣布，川普簽屬了財政預算協議，法案正式生效。這項財政協議，將凍結債務上限至 2021 年 7 月底，2020 財政年度將可增加支出約 1.37 兆美元，並暫停美國兩年的借款限額。

而這項法案的改變，對美國 GDP 與債務將帶來多大影響？

政府支出提振，未來一年 GDP 將先抑後揚

今年下半年，由於去年政府減稅的刺激效果漸退，政府與聯邦將支出恐明顯減少。根據花銀行預估，這對今年美國第 3、4 季 GDP，帶來 -0.6% 與 -0.5% 的負面效果，整體 GDP 將可能落在 2.1% 與 1.8% 左右。

明年上半年，財政預算協議提高了美國聯邦政府於 2020 年與 2021 年的支出預估。根據花銀行預期，政府支出在 2020 年上半年將貢獻 GDP 0.5% 左右，抵銷減稅效果減退的負面因子，第 1、2 季 GDP 回升至 2.2% 至 2.3%。

明年下半年，政府支出的正貢獻也有機會上調，花旗銀行預估將提高明年第 3 季與第 4 季 GDP 正貢獻 0.1% 與 0.3%，減緩 GDP 放緩的程度。

對 GDP 貢獻度. 深藍: 聯邦政府支出 灰: 地方支出 淺藍: 減稅政策 紅: 財政刺激 (來源: CITI)

GDP 預估 深藍: 債務上限法案通過前預估 淺藍: 法案後調整之預估 (來源: CITI)

債務太過龐大，2024 年後發新債只用於償還利息

川普稱，這項協議為美國爭取更多時間削減財政赤字。美國財政部預估，財政赤字將由 2021 財政年度開始改善，至 2024 年之後，將有可能首度達到財政盈餘。

儘管能不能做到，是另一項故事，但由於發債量龐大，光是利息支出的金額就已經相當驚人。統計 2019 年財政年度前 4 個月，債務的利息費用就高達 2210 億美元，年增率攀至 9%。

若根據財政部預估，2019 年財政年度，光是利息費用支出，就將突破 6000 億美元，逼近 3% 的 GDP，這個比例也創下 2011 年來最高的情況。

財政部利息費用支出 (來源: ZeroHedge)

而從財政部貸款諮詢委員會的報告圖表來看 (下圖)，一項更驚人的事情可能在未來五年發生。未來新發行債券使用目的，分為應對財政赤字(藍柱)、利息支出(綠柱) 與其他(黃柱)。在 2025 年達成財政盈餘之後，幾乎所有美國發行的債券，都將用於美國利息支出，且金額將高達 7000 億美元至 8000 億美元左右。

未來新發行債券使用目的: 財政赤字 (藍柱)、利息支出(綠柱) 其他(黃柱)(來源: ZeroHedge)

財經網站 ZeroHedge 的 Tyler Durden 認為，在這樣的前景下，未來聯準會的升息幅度可能更為謹慎 (也可能是因為通膨被動提高)。而每一次利率上升，都加快了「龐氏融資」：發債只用於支付增加的利息，屆時，Tyler Durden 認為，對於美元地位恐帶來巨大影響。