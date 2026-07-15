外資連9賣減碼縮至14億元 期貨空單7月以來首見跌破8萬口
鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今（15）日終場收 45631.59 點，上漲 893.64 點，站回 5 日線，成交量 9840.81 億元，外資連 9 賣，做空力道大減，賣超金額縮至 14.15 億元，主要賣超群創 3.4 萬張、友達 2.7 萬張、南亞 2.4 萬張。外資在台指期貨空單減倉 3833 口， 7 月以來空單未平倉口數首度跌破 8 萬口。
觀察三大法人動向，合計買超 201.92 億元。其中，外資賣超 14.15 億元，已連九賣；投信買超 114.81 億元，呈連十六買；自營商由賣轉買，買超 101.26 億元
外資大舉買入 00403A 主動統一升級 50 11.0 萬張、00981A 主動統一台股增長 5.9 萬張、力積電 5.4 萬張，並敲進元大台灣 50 3.4 萬張、長榮航 2.4 萬張、凱基金 2.3 萬張。也買超華航 2.2 萬張、00631L 元大台灣 50 正 2 1.9 萬張、華通 1.9 萬張，並買入第一金 1.8 萬張。
外資主要賣出群創 3.4 萬張、友達 2.7 萬張、南亞 2.4 萬張，並賣超亞泥 1.3 萬張、友訊 1.0 萬張、臻鼎 - KY 9538 張。也賣出聯電 8696 張、台玻 8603 張、國巨 * 7986 張，並賣超新纖 7617 張。
投信大舉買入南亞 1.9 萬張、台新新光金 8023 張、南亞科 5422 張，並敲進元大台灣 50 4925 張、旺宏 2675 張、京元電子 2629 張。也買超欣興 2539 張、廣達 2533 張、華通 2390 張，並買入上海商銀 2371 張。
投信主要賣出華航 1.5 萬張、凱基金 8705 張、聯電 3644 張，並賣超長榮航 2955 張、中信金 2583 張、元大金 2128 張。也賣出國泰金 1528 張、遠傳 1321 張、金像電 1170 張，並賣超台積電 1036 張。
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