外資連9賣減碼縮至14億元 期貨空單7月以來首見跌破8萬口

台股今（15）日終場收 45631.59 點，上漲 893.64 點，站回 5 日線，成交量 9840.81 億元，外資連 9 賣，做空力道大減，賣超金額縮至 14.15 億元，主要賣超群創 3.4 萬張、友達 2.7 萬張、南亞 2.4 萬張。外資在台指期貨空單減倉 3833 口， 7 月以來空單未平倉口數首度跌破 8 萬口。