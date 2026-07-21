鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-21 20:32

台股今 (21) 日大漲 1783 點創歷史最大漲點並收復 44000 點大關，不過，外資持續站在賣方，賣超 43 億元，連賣 13 日，大砍面板雙虎；投信則買超 172 億元，連 20 買，加碼金控股，聯電則遭土洋同步賣超。

外資今日買超最多是主動統一台股增長 (00981A) 5.6 萬張，其次為主動統一升級 50(00403A) 4.37 萬張，個股以元大金 2.37 萬張、鴻海 2.26 萬張、玉山金 2.2 萬張、長榮航 1.98 萬張、中鋼 1.93 萬張等較多，台中銀 1.81 萬張、漢翔 1.44 萬張、萬海 1.39 萬張等較多。

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外資賣超群創 6.29 萬張居冠，以及友達 2.32 萬張，並再度調節半導體成熟製程的晶圓代工廠力積電 2.01 萬張、聯電 1.13 萬張，另有南亞 2.35 萬張、台新新光金 2.13 萬張、南茂 1.57 萬張。ETF 方面，外資賣超美債相關的較多，包括國泰 20 年美債 (00687B)3.02 萬張、元大美債 20 年 (00679B)1.22 萬張。

投信買超集中在金控股，彰銀 1.29 萬張、台新新光金 1.18 萬張、永豐金 1.17 萬張、第一金 8,637 張、華南金 8,414 張、兆豐金 6,435 張，另有傳產指標統一 4,706 張、南亞 8,437 張、興富發 7,055 張等，也買超元大台灣 50(0050)3,248 張。