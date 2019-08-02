〈日韓貿易戰〉重磅！日本決定將南韓從出口白色名單中除名

日本政府在 2 日上午的內閣會議中決定，在政令修正中把南韓從出口管理的優惠待遇「白色名單」上除名，將於 7 日時公布。

這是繼 7 月初，日本在輸韓半導體關鍵原料實施嚴格管制後的第二波動作。未來日本出口到南韓的貨品，除了食品與木材等品項外，日本經濟產業省幾乎可對所有的出口商品要求進行個別審查。

目前被日本政府納入出口白色名單的國家共有 27 國，而南韓則是首個被除名的案例。日本政府提出南韓在出口管理體制不夠確實等理由，從安全保障上的觀點來重新檢視。

日本經濟產業大臣世耕弘成在內閣會議後的記者會上指出「這並非所謂的禁運措施。只要作好手續及出口管理，就能進行出口」。

日本在 2004 年將南韓指定為白色國家。只要出口對象國名列白色名單，出口企業就能享有手續簡化等優惠待遇。受今後出口管理嚴格化影響，企業在審查上將花費較多時間，部分貨品的出口可能因而受到延誤。

重磅！日本決定將南韓從出口白色名單中除名。(圖片：AFP)

1 日在泰國召開的日韓外長會談上，南韓的康京和外長對於該國若遭日本從白色名單上除名，表示「關係將變得更加複雜，感到非常憂慮」。再度要求日本停止相關決定，並向記者們表示「我們也只能採取必要的因應措施」。

世耕弘成則是在 2 日的記者會上表示「為作出可信賴的進行對話的狀況，期盼 (南韓方面) 有誠意的應對」。

而針對將南韓從白色名單上除名的問題，日本政府在 7 月 1 日至 7 月 24 日實施了公眾評論，共募得超過 4 萬個意見，其中超過 95% 表示贊成。日本政府也在這樣的民意基礎上，對政令作出了修正，正式將南韓除名。