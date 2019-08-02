〈分析〉美中貿易談判僵局難解 投資人布局應依此調整

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2019年8月2號12點0分

在川普於推特宣布對另外 3000 億美元的中國進口產品徵收 10% 關稅之後，分析師指出，投資人現在不需要對僵局化解繼續抱持希望了，應該盡速調整投資組合，因應長期貿易戰的影響。

在川普週四推文發布之後，美股全線收黑，道瓊指數下挫 1%，標普 500 跌 0.9%，那斯達克指數挫 0.8%。

美中貿易談判更困難

美中本週的談判已經結束，計畫在 9 月進行下次會談，但川普最新的關稅威脅，讓下一步談判變得更複雜。基金經理人認為，中國經濟也會因關稅而受到打擊，但考慮到全面 25% 的關稅，並不利於川普競選連任，北京政府不太可能因此加快談判腳步。

Matthews Asia 投資策略師 Andy Rothman 表示，就像前一輪關稅，最新一輪關稅的買單者，仍會是美國家庭及消費者，因此很難看出這麼做將如何迫使北京簽署協議，這可能讓談判更難進行。

過去在老布希政府任職，目前為 Miller Chevalier 國際貿易顧問的 Welles Orr 認為，關稅將受到國會許多人的強烈抵制，另一方面，也嚴重削弱下一輪談判可能有重大進展的前景，除非美方做出更寬大的承諾，像是放寬對華為的限制，否則他認為，中方將採取緩慢的方式，與美國進行貿易協商。

企業界也對此發展表達不滿，美國商會執行副總裁 Myron Brilliant 表示，他們對新一輪關稅非常失望，將關稅提高 10%，只會給美國企業、農民、勞工和消費者帶來更大的痛苦，打擊目前強勁的經濟表現。

依長期貿易戰調整投資策略

分析師主張，投資人應該認定美中衝突無法很快解決，據此調整投資策略。

Morgan Stanley Wealth Management 投資長 Lisa Shalett 表示，科技股接下來可能受重大打擊，部分原因是他們之前沒有像其他類股下挫，她一直建議客戶將美國大型成長股及科技股，轉為更著重國內的中小型價值股。

過去風險上升時，典型的做法是削減海外持股，但 Shalett 認為，當前可續抱海外股票，包括新興市場股票。因為全球均進入寬鬆，新興市場可望受益更多。

《CNBC》名嘴 Jim Cramer 認為，面對不斷升級的貿易戰，投資人不必賣出全部資產組合，並應該保持耐心。科技股雖然不利，但手機產業以外，特別是在中國沒有業務的公司，如 Google、Facebook 和 Netflix，可以列入考慮。

金融科技也可以持續擁有。他表示，大型銀行在經濟放緩時總是被認為是脆弱的，但經理人仍然需要有金融曝險，因此他們會轉向金融科技，MasterCard 和 Visa 沒有信貸風險，可以列入考量。