〈日韓貿易戰〉日本經濟產業省：不再使用白色國家說法、改用4大集團分類

日本政府在 2 日上午的內閣會議中，一如先前所對外宣稱的，決定將南韓從出口管理的優惠待遇「白色名單」上除名。而相關政令在修正後，也將於 7 日時公布，並於 28 日正式啟動。

日本經濟產業大臣世耕弘成於同日，在內閣會議後的記者會上表示，過去日本對於在出口管理上享有優惠待遇的國家們，是以「白色國家」的名字來稱呼，而其他國家則以「非白色國家」的名稱來作區分。但是今後「白色國家」將改稱「A 集團」(Group A)，而「非白色國家」則會細分為「B、C、D 集團」3 大項。

舉例來說，這回被日本政府從「白色名單」上除名的南韓，就會從原先所屬的「A 集團」，改為「B 集團」。

日本經濟產業省：不再使用白色國家說法、改用 4 大集團分類。(圖片：AFP)

日本經濟產業省表示「即使同為非白色國家，由於利用可能的統括許可上的種類等，在實務上的待遇也有所不同。為了在分類上更加貼近實際狀況，因而在整體上重新分類為 4 大項」。為新採取的作法提出說明。

像享有出口優惠待遇的英國、美國等，就可被歸類於「A 集團」。南韓、立陶宛等波羅的海三國這些，有參加多邊出口管制制度的國家，則被歸類為「B 集團」。而北韓這類疑慮較高的國家，就會被分類為「D 集團」。其他沒被歸類在 A、B、D 任一集團的國家與地域，就屬於「C 集團」。