美股盤後 — VIX 飆！美股洗三溫暖 川普對剩餘陸貨祭新關稅

週四 (1 日) 最新數據顯示，美國製造業進入 2009 年來最嚴重衰退期，促使華爾街對聯準會二度降息預期攀升，激勵道瓊盤中一度漲近 300 點。

然而隨後，美國總統川普宣布將在 9 月 1 日起，對剩餘 3000 億美元中輸美商品課徵 10% 關稅，美股上演紅翻黑戲碼，貿易敏感股卡特彼勒、波音跌逾 2%，恐慌指數 VIX 飆漲 10.86%，道瓊收盤跌近 300 點，四大指數全數收低。

週四 (1 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下滑 280.85 點，或 1.05%，收 26583.42 點。

那斯達克指數下滑 64.30 點，或 0.79%，收 8111.12 點。

標普 500 指數下滑 26.82 點，或 0.90%，收 2953.56 點。

費城半導體指數下滑 30.46 點，或 1.97%，收 1511.98 點。

標普 11 個主要板塊僅有 3 個板塊上漲，公用事業、房地產與醫療保健板塊領漲；金融、能源與工業板塊領跌。(圖片：Finviz).

儘管 3000 億美元陸貨最終的關稅清單尚未公布，但極可能涵蓋蘋果的所有主要產品，包括 iPhone、iPad、Mac、AirPods 和 Apple TV，與蘋果顯示器和鍵盤等配件，蘋果週四股價應聲下挫，蘋概股連帶下跌。

尖牙股 (FAANG) 集體下滑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.16%；Alphabet (GOOGL-US) 下滑 0.53%；亞馬遜 (AMZN-US) 下滑 0.61%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.08%；臉書 (FB-US) 下跌 0.77%。

半導體類股全面淪陷，蘋概股 Skyworks Solutions (SWKS-US) 與 Qorvo (QRVO-US) 下跌逾 2.6%；高通 (QCOM-US) 下滑 2.68%；美光 (MU-US) 下跌 2.87%； NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.25%。

由於美債殖利率暴跌，金融股慘不忍睹，摩根史丹利 (MS-US) 下跌 3.64%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 3.88%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 2.64%。

台股 ADR 幾收跌。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.13%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 3.13%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.78%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.67%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.23%。

華爾街分析

聯準會主席鮑爾週三稱，這次降息基本上屬於貨幣政策的中期調整 (midcycle adjustment) 政策的性質，這不是一系列降息循環的開始。

週四華爾街對聯準會 (Fed) 再度降息的預期攀升，主因是除了美國與其他國家製造業進入嚴重衰退期外，川普祭出的新關稅也成為主要因素。

美國總統川普宣布將在 9 月 1 日起，對剩餘 3000 億美元中輸美商品課徵 10% 關稅。(圖片：AFP)

IHS Markit 公司公布美國 7 月製造業採購經理人指數降至 50.4，創 2009 年 9 月以來低點，供應管理協會 (ISM) 公布 7 月製造業指數降至 51.2，遜於預估值 52，創近三年來低點。

IHS Markit 經濟學家 Chris Williamson 稱，美國製造業已進入自 2009 年以來最嚴重的衰退期。

DRW Holdings 分析師 Lou Brien 表示，如果貿易問題深化為全面的貿易戰，任何進一步的聯準會降息將不再被視為貨幣政策的中期調整 (midcycle adjustment)，因為降息將視為防止經濟衰退的必要條件。

美國全國商會 (USCC) 執行副總裁 Myron Brilliant 表示，對剩餘 3000 億美元中國商品加徵 10% 關稅，只會給美國企業、農民、工人和消費者帶來更大的痛苦，並削弱原本強勁的美國經濟。

紐約 Renaissance Macro Research 經濟學主管 Neil Dutta 在一份報告中表示：「前幾輪關稅豁免的許多消費品，將列入新一輪關稅清單中，這對經濟增長是小打擊，可能會嚴重打擊美國消費者。我們不確定企業能否簡單地消化 (高昂的) 成本。」

Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 表示，貿易一直是市場關注的問題，無論我們是否看到貿易戰升級。事實上，我們肯定會得到北京方面的回應。

週五 (2 日) 將迎來美國 7 月非農就業報告，預計非農就業新增人數達 16.5 萬人。