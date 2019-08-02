加速談判進度？川普祭新關稅 蘋果與供應鏈恐難逃一劫

美國總統川普週四 (1 日) 宣佈，將在 9 月 1 日對剩餘 3000 億美元的中輸美商品課徵 10% 關稅，儘管目前尚不清楚將波及哪些蘋果產品，蘋果週四股價自盤中高點應聲下挫。

受到川普將於 9 月 1 日打出新關稅牌的消息影響，週四蘋果 (AAPL-US) 股價一度應聲下跌逾 2%，抹去早盤的漲幅，截稿前，暫報每股 209.46 美元。

蘋果股價走勢圖。(圖片：investing)

美國貿易代表署 (USTR) 5 月 13 日公告剩餘 3000 億美元中輸美商品清單，近 140 頁長的清單列出總計 3805 個品項，涵蓋手機、筆電、農產品、家居商品、衣物等消費品，內容不包括稀土、藥品與特定醫療商品，

蘋果 6 月 17 日致函美國貿易代表萊特海澤 (Robert Lighthizer) ，蘋果稱 3000 億美元中輸美商品關稅，將涵蓋蘋果的所有主要產品，包括 iPhone、iPad、Mac、AirPods 和 Apple TV，還包括蘋果顯示器和鍵盤等配件。

蘋果在信中敦促美國政府不要對這些產品徵收關稅，因為這將導致蘋果對美國經濟的貢獻程度降低，同時也將衝擊蘋果的全球競爭力。

市場人士表示，蘋果夾在美中貿易戰中宛如「夾心蘋果派」，川普已打出 3000 億美元商品關稅牌，蘋果與蘋果供應鏈猶如祭品隨時有機會上供。

蘋果 CEO 庫克多次會見川普，表示對中國徵收關稅是錯誤的做法。(圖片：AFP)

儘管蘋果去年曾向川普政府警告，蘋果「廣泛」產品將受到關稅打擊，但最終 Apple Watch 和 AirPods 在內的產品並未列入前幾輪的關稅清單中。

蘋果發聲反對美國關稅，蘋果 CEO 庫克去年中曾表示，他曾親自向川普總統諫言，對中國徵收關稅是錯誤的做法。

蘋果首席執行長庫克於本週最新財報電話會議中表示，我們絕大多數產品都是在各地生產的，這就是全球供應鏈的本質，在很大程度上，我認為這也將在未來取得成功。

此外，庫克表示，蘋果希望申請零件關稅豁免，並希望留在美國生產 Mac Pro。