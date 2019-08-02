〈美祭中新關稅〉昨降息、今關稅絕非偶然？美股經歷殘酷 48 小時

《彭博社》週五 (2 日) 報導，歷經昨日美股暴跌，一些股票交易員與分析師察覺到，可能會有什麼事情即將發生，果不其然，美國總統川普向美股祭出又一黑天鵝，「降息與新關稅」可能來得絕非偶然。

美股經歷殘酷 48 小時，標普連四跌 。(圖片：investing)

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 31 日在記者會中的言論似乎暗示，貿易緊張局勢降溫，降低未來降息的必要性，一日過後，川普祭出新關稅黑天鵝，加快了降息步伐。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 31 日在記者會中提到過，全球成長減緩及貿易緊張升溫 (simmer) 已打擊美國製造業，而且可能更加惡化。

匹茲堡 Bokeh Capital Management 首席投資長 Kim Forrest 認為，鮑爾提到貿易緊張局勢再次升溫的那一刻起，一些股票交易員就擔心「川普關稅推文」引發的類似情況。

Kim Forrest 表示：「升溫 (simmer) 一詞在股票交易員腦中徘徊。他們的想法是，川普需要做些什麼來向聯準會主席證明，美中談判根本沒有進展，全球經濟仍然處於嚴重危險之中，所以希望加大降息幅度呢？」

川普在鮑爾記者會後推文表示：「市場希望從鮑爾和聯準會聽到的是，這是一個漫長且激進降息週期的開始，將與中國、歐盟和世界其他國家保持同步，正如以往，鮑爾讓大家失望了。」

Kim Forrest 表示，我們很難驗證川普是否有「祭新關稅」來向聯準會主席證明進一步降息勢在必行！但無論真相如何，交易員反應都在意料之中，導致美股連續第四個交易日下跌，其中包括標普 500 指數創 5 月中旬以來的最大單日跌幅。

F.L. Putnam 高級副總裁兼投資組合經理 Ellen Hazen 說：「鮑爾非常謹慎地說，對於降息他關注三件事，其中之一是全球增長、貿易緊張局勢和全球增長的風險程度。」

Ellen Hazen 說：「邏輯上得出結論是，如果貿易緊張局勢加劇，鮑爾會考慮進一步降息。」

加拿大帝國商業銀行 CIBC 及 Jefferies 分析師皆表示，聯準會未如預期那般寬鬆，這次降息一碼屬於「鷹派降息」。

INTL FCStone 美國機構股主管兼全球市場策略師 Yousef Abbasi 表示：「鷹式降息評論不是川普想要的，所以沒錯，我確實預計到會發生類似的事情。」

Federated Investors 基金經理 Steve Chiavarone 表示：「我不認為在昨日聯準會宣布降息後，今日川普才宣布 (祭中) 新關稅是個巧合。」

無論川普是否早已打算在降息後要祭出新關稅？對於那些希望慶祝聯準會自 2008 年以來首次降息的投資者來說，鷹式降息與新關稅讓華爾街度過難熬的 48 小時。

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