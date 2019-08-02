〈美祭中新關稅〉新關稅稅率可能超過 25% 川普推文出自個人還是貿易團隊？

美中貿易戰週四 (1 日) 再度升溫引爆，美國總統川普推文表示，將在 9 月 1 日起，對剩餘中輸美商品祭出新關稅，但究竟川普推文出自個人意願，還是貿易團隊？外媒記者賈弗斯 (Eamon Javers) 發布推文揭密。

川普週四 (1 日) 推文表示，中國沒有履行採購美國農產品，也沒有履行「停止向美國出售芬太尼 (類鴉片止痛劑藥品)」的承諾，對此，美國政府將在 9 月 1 日向中國剩餘價值 3000 億美元的中輸美商品徵收 10％ 關稅。

川普在週四記者會上提到，若談判進度緩慢，最高稅率可能超過 25%。

外媒記者賈弗斯 (Eamon Javers) 對此發推文表示，川普祭出新關稅推文是在美東時間週四上午 11:30 舉行的會議之後召開的，在本週美中上海會談後，川普收到財政部長梅努欽和貿易代表萊特海澤的報告。

賈弗斯表示，一名政府官員告訴我，川普總統起草這條推文時，很多官員都在場，為他提供語言方面的建議，其中包括財政部長梅努欽、代理部長馬瓦尼 (Mick Mulvaney)、貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 和國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow)。

外媒引述消息人士表示，梅努欽建議美國在川普宣布新關稅前通知北京，但遭到川普拒絕。白宮代理參謀長馬瓦尼也向川普談到提高中國關稅的市場效應。